Fransa’nın en büyük ticari bankalarından Societe Generale’in kripto para bölümü FORGE, Autorite des Marches Financiers‘den (AMF) dijital varlık saklama, yasal para birimleriyle dijital varlıkların ticareti dahil dijital varlıklara ilişkin birçok hizmet sunmasına izni veren lisans aldı.

Verilen Kripto Para İzni 4 Konuyu Kapsıyor

Fransa’nın en büyük ticari bankalarından biri olan Societe Generale‘in kripto para birimi bölümü FORGE, 18 Temmuz’da dijital varlık saklama, dijital varlıkların yasal para birimleriyle dijital varlıkların ve diğer dijital varlıklar ile dijital varlıkların alım satımını sağlama izni veren AMF lisansı aldı.

FORGE, 20 Nisan’da Ethereum Blockchain‘i üzerinde değeri Euro’ya endeksli bir stablecoin olan CoinVertible‘ı piyasaya sürmüştü.

Autorité des Marchés Financiers

Fransa’da faaliyet gösteren finans şirketleri AMF‘nin denetimine tabidir. AMF, 2003 tarihli Finansal Güvenlik Yasası ile kurulmuş, yatırımları korumak, finansal araçlarda şeffaflığı artırmak ve finansal piyasaların sorunsuz işlemesini sağlamak şeklinde üç temel sorumluluğu bulunan bağımsız bir kurum. AMF ayrıca ülke piyasalarını ve finansal hizmetler sektörünü dolandırıcılık ve kara para aklamadan uzak tutmakla da görevli.

Kural koyucu olarak Avrupa Birliği‘nin (AB) MiFID II direktifinin yanı sıra kendi Genel Yönetmeliği’nin uygulanmasından sorumlu olan Fransa’nın AMF’si ayrıca kripto paralar konusunda da yetkiye sahip.

Bir Genel Sekreter tarafından yönetilen ve bir kurul tarafından idare edilen Paris merkezli AMF, mevzuat ihlallerini soruşturma, uygulama ve kovuşturma yetkisine sahiptir. Piyasalar, borsaya kote şirketler, brokerler, danışmanlar ve yatırım yöneticilerinin yanı sıra, yakın zamanda dijital varlık ihraççılarını ve hizmet sağlayıcılarını da yetki alanındaki kuruluş türlerine ekledi.