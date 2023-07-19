Polygon (MATIC), daha merkeziyetsiz bir yapı için Polygon 2.0 yol haritasında yönetişim çerçevesinde önemli değişikliklere gidecek. Bu kapsamda Polygon Ekosistem Konseyi kurulacak ve ekosistem projelerine fon sağlamak için iki aşamalı topluluk hazinesi oluşturulacak.

Ağın Polygon 2.0 Hazırlığı

Polygon ekibi, ekosistemi üzerindeki kontrol mekanizmasını daha merkeziyetsiz hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yönetişim çerçevesi oluşturma planlarını açıkladı. Bu gelişme, ekibin sıfır bilgi destekli Layer 2 zincirlerinden oluşan bir ağ geliştiren Polygon 2.0 adlı yeni yol haritasına yanıt olarak ortaya çıktı.

Ekip, Polygon için yeni yönetişim modelinde, çekirdek protokolünün, akıllı sözleşmelerin ve topluluk hazinesinin yönetişimine odaklanarak “üç yönetişim ayağı” oluşturacak. Polygon ekibi, tüm bunlar için Ethereum‘un yönetişim modellerinden ilham alacak.

Duyurulan diğer önemli özellikler arasında Polygon İyileştirme Teklifi (PIP) çerçevesinin genişletilmesi, sistem akıllı sözleşme yükseltmeleri için bir Ekosistem Konseyi kurulması ve gelecek vaat eden ekosistem projelerini finanse edecek iki aşamalı topluluk hazinesi yönetişimi yer alıyor.

Polygon ekibi ayrıca doğrulayıcılar, merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar da dahil olmak üzere paydaşların yönetişimini şekillendirmeye katılmaya davet ettiğini söyledi. Ekipten yapılan açıklamada, “Bunu mümkün kılmak için, tüm Polygon protokolleri ve ekosistem üzerinde merkeziyetsizlik mülkiyeti ve karar verme için ileriye dönük bir çerçeve öneriyoruz.” notu düşüldü.

Polygon’un MATIC’i 0,70 Doların Üzerinde

Polygon ağının yerel varlığı MATIC, son 24 saatte yüzde 2,12 düşüşle 0,7403 dolardan işlem görüyor. 6.89 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 11’nci kripto para olan MATIC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada mahkemenin kısmen Ripple lehine karar vermesiyle sert yükselen XRP‘nin ardından yönünü yukarı çevirmiş ve 0,87 dolara kadar çıkmıştı.

O zamandan bu yana aşağı yönde bir eğilimde olan altcoin, 0,73 dolara kadar düştü ve şu sıralar toparlanmaya çalışıyor. Piyasa analistleri MATIC için en kritik eşiğin 0,89 dolar civarında olduğu, bu eşiğin geçilmesi halinde 1 dolara doğru bir hareket görülebileceği üzerinde duruyorlar.