Ripple’ın sınır ötesi para transferi altcoin’i XRP, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paraların öncülük ettiği piyasa genelindeki düşüşe meydan okumaya devam ederken son yedi günde yaklaşık yüzde 70 yükselişle 0,80 dolardan işlem görüyor. Aynı dönemde Bitcoin’in fiyatının yüzde 2,26, ETH’nin ise yüzde 0,93 yükseldi. Piyasa uzmanları XRP’deki yükselişin devam edebileceği üzerinde dururken, inanması zor öngörülerde bulunuyorlar. Önde gelen altcoin için böyle bir öngörüde kripto para analisti Egrag Crypto’dan geldi.

Mahkeme Kararı Sonrası XRP’ye Olan Yatırımcı İlgisi Varlığını Koruyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davada Ripple‘ın kısmi zaferi XRP’nin fiyatının 0,45 dolar ile 0,55 dolar aralığındaki uzun süreli konsolidasyonunun ardından 2021’in Aralık ayından bu yana görülmeyen en yüksek seviye olan 0,9368 dolara kadar çıktı. Ripple’ın ödeme sistemine özgü altcoin’i kazanımlarının bir kısmını geri verip 0,7 dolar desteğiyi yeniden test etmesinin ardından bir kez daha yukarı yönde harekete geçti.

Kurumsal düzeydeki kripto para borsası olan FalconX‘in araştırma müdürü David Lawant’a göre, SEC-Ripple davasında mahkemenin aslen Ripple’ın lehine olan özet kararı kripto para piyasasında geniş çaplı ve kalıcı bir ralliyi tetikleyememiş olsa da sınır ötesi ödeme altcoin’ine olan yatırımcı ilgisi dijital varlık fonlarına kaymış durumda. Lawant, “XRP’ye kurumsal girişlerin kaynağı takip ettiğim endeks fonları” dedi. Lawant “XRP, BTC ve ETH dikkate alınmadığında yüzde 1’in biraz üzerinde bir ağırlıkla endeks fonlarının en önemli bileşenleri olan Cardano (ADA) ve Solana‘nın (SOL) 3.5 katı piyasa değerine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Eğer XRP temel endekslere dahil edilecek olursa altcoin en geniş kripto para endekslerinin toplamının yüzde 4-5’ine karşılık gelebilir.” dedi.

Uzun vadeli XRP yatırımcıları teknikteki durumdan hareketle fiyatın 0,8 doların üzerinde günlük mum kapanışı yapmalarını bekliyor. Böyle bir mum kapanışı fiyatın 1 dolara doğru hareket etmesiyle sonuçlanabilir. Para Akışı Endeksi‘ne (MFI) göre XRP piyasasına olan fon girişlerinin hacmi çıkış hacminin oldukça üzerinde. Bu, XRP’nin 1 doların üzerine çıkmaya hazır olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Yine günlük zaman dilimindeki Stokastik Osilatör, alıcıların üstünlük sağladığını ve momentumun yükseliş trendini desteklemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Temmuz başındaki 20’nin biraz üzerindeki seviyelerden gelen hareketi korumanın yanı sıra, trend gücü göstergesinin düşen trend çizgisinin üzerine çıkması da yükselişin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

XRP Fiyatı 27 Dolara Doğru mu Gidiyor?

Twitter’daki kripto para topluluğunun yakından takip ettiği Egrag Crypto, XRP fiyatının 27 dolar seviyesine ulaşma yolunda olduğu şeklinde dikkat çeken bir tahminde bulundu. Analistin Bermuda Üçgeni grafik formasyonuna dayanan tahmini, XRP’nin devam eden ralliyi haftalık zaman diliminde 1,6 dolar ile 1,8 dolar aralığına kadar taşıyacağını gösteriyor.

Analist, boğalar ve ayılar arasında şiddetli bir savaş yaşanacağı uyarısında bulunsa da altcoin’in yeni zirvelere yükselmesini, en kötü bir süre için yatay hareket ederek konsolide olmasını beklerken nihai hedefin 27 dolar olduğunu söyledi.