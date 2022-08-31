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Popüler Kripto Para Topluluğundan Solana İçin Çarpıcı Fiyat Tahmini!

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) için CoinMarketCap'te bulunan kripto para topluluğu dikkat çeken bir tahminde bulundu!
22:22
31 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
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Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu frenlemek için faiz artırımına ilişkin son haberlerinin ardından kripto para piyasalar yüksek bir volatiliteyle karşı karşıya kalırken, kripto para yatırımcıları popüler altcoinlerden biri olan Solana’nın (SOL) önümüzdeki aylarda nasıl fiyatlanacağı hakkında görüşlerini paylaştı.

Solana Fiyat Tahmini

CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, web sitesinin ‘fiyat tahmini’ özelliğini kullanarak Solana’nın 30 Eylül 2022 tarihine kadar ortalama 43.48 dolar seviyesine bir yükseliş yaşayacağını belirtti. Bu tahminle birlikte kripto para topluluğu, akıllı sözleşme platformunun fiyatının Eylül ayı sonuna kadar, yazının kaleme alındığı tarih itibariyle mevcut değerinden yaklaşık %35 oranında bir artış yaşayacağını öne sürdü.

Öte yandan popüler kripto para analisti Altcoin Sherpa, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’a rakip olarak gösterilen SOL’un fiyatında keskin bir düşüş yaşayarak 25 dolar seviyelerini yeniden ziyaret edebileceğini ileri sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Solana’da ciddi bir fiyat düzeltmesi yaşanacağını öngörüyorum. Kripto para birimi yeniden 25 dolar seviyelerine gerileyebilir. Ayrıca Solana’nın sadece düşüş eğiliminde olduğunu varsayarsak, yaşanılacak düşüş daha da derinleşebilir.

Yüzde 20 Düşüş

Yazı kaleme alındığında SOL, Altcoin Sherpa’nın hedefinin yaklaşık 7 dolar üzerinde 32 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve analistin yaptığı bu tahmin Ethereum’un dişli rakibi için yaklaşık %20 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Bununla birlikte kendisini “dünyanın en hızlı blok zinciri olarak niteleyen Solana kripto para piyasalarında yaşanan düşüşten kurtarmaya çabalıyor. Ancak kripto para birimi uzman analistlere göre kontrolsüz bir fiyat düşüşüne doğru ilerliyor. Popüler altcoin Solana, fiyatlaması için önemli bir seviye olan 36.31 dolara ulaşamasa da 32 dolar seviyesini geri almayı başardı. Artan on-chain metrikler, akıllı sözleşme platformu SOL’ün yükselişine katkıda bulunan tek faktör değil. Yapılan tahminlerin güvenilirliği önümüzdeki günlerde yaşanacak fiyat hareketiyle netleşecektir.

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