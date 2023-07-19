Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un Londra Hard Fork’u piyasaya sürülmesinden sonra şimdiye kadar 6.5 milyar doların üzerinde değere sahip 3.4 milyon ETH yakıldı. Yakılan Ethereum miktarının büyüklüğünü kıyaslayabilmek için Amerika’da konut başına ortalama 350.000 dolardan 19.085 müstakil ev satın alınabileceğini belirtelim.

Her Ay 146.000 Ethereum Yakılıyor

Mevcut değerlere bakıldığında Ethereum blok zincirinde her ay yaklaşık 146.000 ETH yakıldığı görülüyor. Blok zincirin çalışması için yakılan ETH dolaşımdaki token arzının azalmasına yardımcı oluyor. Londra Hard Fork’u ağdaki çalışma şeklini değiştiren Ethereum Improvement Proposal 1559 (EIP-1529)’un uygulamasını içeriyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar işlem ücretlerini öderken bir nevi açık arttırma sistemi yerine bir taban ücret ödüyorlar ve alternatif olarak madencilere işlemlerinin daha hızlı işlenmesi için bahşiş verebiliyorlar.

Londra Hard Fork’u öncesinde madenciler ağ işlemlerini yüksek tutmak ve daha fazla kazanmak için blok zincir içerisinde yapay yoğunluk gösterebiliyorlardı. Bu güncelleme sayesinde taban ücretle işlem yapılıyor ve yakılan Ethereum sonsuza kadar dolaşımdan çıkarılıyor. Talep yüksek olduğunda komisyon ücreti (Gas Fee) yükseliyor ve talep düşük olduğunda düşüyor.

Merge İle Ethereum Arzı Düşüyor!

Ethereum ağında arzın azalmasının öncelikli nedeni düzenli ETH transferleridir. Bu transferlerin işlem ücreti için yaklaşık 300.000 ETH yakıldı. Opensea’de NFT alım satım ve transfer işlemleri yakılan 230.000 ETH takip ederken Uniswap’de Ethereum tabanlı token’ların alım satım işlemleri için 200.000 ETH yakıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen Ethereum Merge ile Proof-of-Work konsensüs mekanizmasından Proof-of-Stake konsensüs mekanizmasına geçiş yapıldı. Bu geçişle birlikte Ethereum arzından düşüş yaşandı. Eğer Merge yaşanmasaydı Ethereum ağı şimdiye kadar ek olarak 6.5 milyon Ethereum üretecekti fakat mevcut oranda Ethereum’un arzı yılda yaklaşık %0.1 düşüyor. Merge gerçekleşmemiş olsaydı kripto para biriminin arzı yılda yaklaşık %3.3 oranında artacaktı.