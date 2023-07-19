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  •   Uzmandan Dev Altcoin İçin Bomba Yorum! XRP’nin Güçlü Rallisinin Turnusol Kağıdı Olacak!

Uzmandan Dev Altcoin İçin Bomba Yorum! XRP’nin Güçlü Rallisinin Turnusol Kağıdı Olacak!

Özet

  • Kripto analisti Michael van de Poppe, Dogecoin'in XRP'nin geçen haftaki rallisine benzer bir ralli yapmasını bekliyor.
  • Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi DOGE'da yüzde 157'yi bulan bir yükseliş olacağı anlamına geliyor.
  • Van de Poppe ayrıca kripto para piyasasının değerinin 2 trilyon dolara ulaşabileceğini düşünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:54
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Michael van de Poppe, en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) geçen hafta görülen büyük ve güçlü XRP rallisini takip etmeye hazırlandığı yönünde çarpıcı bir öngörüde bulundu. Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi DOGE’da yüzde 150’yi aşan bir yükseliş olması anlamına geliyor. Van de Poppe ayrıca kripto para piyasasının 2 trilyon dolara varan bir çıkış yapabileceğini düşünüyor.

Dogecoin 0,15 İle 0,18 Dolar Arasında Bir Noktaya Gidebilir

ABD mahkemesinin geçen hafta Ripple‘ın otomatik bir şekilde açık piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetmesi sınır ötesi ödeme çözümü altcoin’in fiyatında sert bir yükselişle sonuçlanmış, kimi kripto para borsasında yüzde 90’ı aşan bir çıkış olmuştu.

Van de Poppe, son strateji oturumunda Dogecoin’in mevcut piyasa yapısının XRP’nin geçen haftaki patlamasından önceki piyasa yapısına benzediğini söyledi. Analist, bu benzerliği gösterebilmek için 12 saatlik zaman diliminde XRP’nin grafiğinin üzerine Dogecoin’in çizgi grafiğini oturttu. Van de Poppe’ye göre DOGE, XRP’nin izinden gidecek olursa yüzde 157’lik bir yükseliş yapacak ve 0,15 dolar ile 0,18 dolar arasında bir noktaya yükselebilir.

Kripto Para Piyasası 2 Trilyon Dolara Koşuyor Olabilir

Van de Poppe ayrıca tüm kripto paraların toplam piyasa değerini (TOTAL) de yakından takip ediyor. Analiste göre, TOTAL grafiği haftalık zaman diliminde teknikte bir yükseliş sinyali olarak kabul edilen Golden Cross (Altın Kesişme) oluşumu ile önemli bir kırılmanın eşiğinde görünüyor. Altın Kesişme, 200 haftalık hareketli ortalama gibi uzun vadeli bir hareketli ortalamanın 50 haftalık hareketli ortalama gibi kısa vadeli bir hareketli ortalamanın altından geçtiğinde gerçekleşir. Altın Kesişme genellikle uzun vadeli bir yükseliş sinyali olarak kabul edilmektedir.

Van de Poppe beklentisini “Yukarı yönlü bir kırılmanın eşiğinde olduğumuzu görebiliyoruz. Ayrıca, 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bir tutunma durumu söz konusu. Bir kesişme gördük. Kesişmenin devamını ve muhtemelen yükselişin de devamını göreceğiz. Yeni bir yüksek seviyenin buradan yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 70 ve hatta yüzde 80 arasında olacağını düşünüyorum. Hızlı bir düzeltme yapmadan önce 2 trilyon dolara doğru bile koşabiliriz. Bence yakalanan bu yükseliş ivmesi en az iki ya da üç ay boyunca devam edecek.” sözleriyle açıkladı.

TOTAL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,85 yükselişle 1.17 trilyon dolar seviyesinde oturuyor.

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