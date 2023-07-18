Son veriler birçok altcoin için iyi bir yol haritası çizmiyor ve XRP Coin vebalı muamelesi gördüğü günlerden uzaklaşıyor. Kripto para piyasalarında trendler hep değişkendir. Özellikle ayı piyasalarında çok kısa süren bu trendler saman alevine benziyor. Peki ADA, XRP ve PEPE Coin için son görünüm bize ne anlatıyor?

Cardano (ADA) Alınır Mı?

Piyasa değerine göre en büyük layer1 ağları arasında yer alan Cardano hiç de beklenen şekilde performans göstermiyor. İki yıla yakındır akıllı sözleşme yeteneklerine sahip ve 2021 sonundaki heyecan büyük ölçüde söndü. Hoskinson’un beceriksizliği veya ağın yeterince geliştiriciyi kendine çekememesi, birçok bahane sayılabilir.

Cardano (ADA), değerinde önemli bir düşüş gördük. ADA Coin son dönemdeki kazançlarının neredeyse %70’ini geri verdi. Kayıplar, SEC’e karşı açtığı davada XRP’yi destekleyen olumlu mahkeme kararlarının tetiklediği güçlü bir rallinin ardından geldi. Kripto piyasasında iyimserlik hissi yaratan kararın dalgalanma etkisiyle Cardano daha önce önemli bir yükseliş yaşamış ve değeri %27’nin üzerinde artmıştı.

Ancak bu büyüme kısa sürdü ve Cardano kısa süre sonra kendini piyasadaki dalgalanmanın kasırgasına kapılmış halde buldu. Kısa bir süre içinde ADA keskin bir düşüş yaşadı ve yeni keşfedilen büyümesinin yaklaşık %70’ini kaybetti. Bu ani geri dönüşün ardındaki kesin nedenler sayısızdır ve kripto para piyasalarının karmaşık ve genellikle öngörülemeyen doğasını yansıtmaktadır.

Cardano için şimdilik DeFi alanında ciddi bir sıçrama görmezse uzun vadede görünüm pek parlak değil. Diğer taraftan DJED isimli stablecoin projesine ilginin artması da onu kötü kaderinden uzaklaştırabilir.

XRP Coin Geleceği

Ripple‘ın XRP‘si, %70’lik bir fiyat artışına yol açan mahkemedeki tarihi galibiyetin ardından, şimdi kendisini ilgi çekici bir çıkmazda buluyor. Olası gelişmeleri incelediğimizde, hakim belirsizlik üç olası senaryo sunuyor: konsolidasyon, devam veya düzeltme.

Konsolidasyon: Böylesine ciddi bir fiyat artışının ardından, ilk potansiyel gelişme bir konsolidasyon dönemi olabilir. Bu, XRP’nin fiyatının mevcut seviyesi civarında dengelenmesini ve ve yatırımcıların yeni manzarayı değerlendirmek için duraklamasını gerektirecektir. Böyle bir göreceli hareketsizlik aşaması, piyasa yeni bir denge kurmaya çalışırken, genellikle önemli bir fiyat hareketinden sonra gerçekleşir.

Devam: İkinci olasılık, yukarı yönlü yörüngenin devam etmesidir. XRP’nin son mahkeme zaferiyle birlikte Ripple’ı çevreleyen iyimserlik daha fazla yükseliş davranışını körükleyebilir. Sürekli bir yükseliş trendi, daha geniş piyasa duyarlılığı, potansiyel daha olumlu yasal sonuçlar veya Ripple ile ilgili benimseme haberleri gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu senaryo, XRP’nin potansiyel olarak önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine meydan okumaya çalıştığını görecektir.

Düzeltme: Son olarak, bir fiyat düzeltmesi olasılığı vardır. Kripto paralar herkesin bildiği gibi dalgalı bir yapıya sahiptir ve önemli fiyat artışları genellikle traderların kârlarını nakde çevirmesi nedeniyle sonraki geri çekilmelerle sonuçlanır ve bu da fiyatı geçici olarak düşürebilir.

Yakında uzlaşı konferansları için tarihin açıklanması fiyat yükselişinin devam etmesini sağlayabilir. Ancak yine de Fed baskısı şimdilik son kararla artan heyecanı baskılamaya (kısa vadede, 1 hafta) devam edecek gibi görünüyor.

PEPE Coin

Genellikle, PEPE gibi yüksek volatiliteye sahip tokenlar, yüksek getiri potansiyeli için riski kucaklamaya istekli olan belirli bir yatırımcı türünü kendine çeker. Bununla birlikte, son trend token’ın olağan çalkantılı davranışının durulduğunu görüyoruz.

Ayı piyasalarında trendin saman alevine dönüştüğünden bahsetmiştik. XRP ve PEPE buna çok iyi iki örnektir. XRP nispeten sağlam zemine sahip olsa da PEPE Coin için heyecan başladığı hızda söndü. Alım satım faaliyetlerindeki durgunluk, ağırlıklı olarak piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilen “sentetik” alım satımların baskın olmasına neden oldu. Daha düşük volatilite geleneksel finansta tipik olarak daha “istikrarlı” bir varlık anlamına gelse de bunun kripto para dünyasında özellikle PEPE gibi varlıklarda ilgi erimesini yansıttığını unutmamalıyız.