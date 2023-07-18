Yeni: XRP Dünyanın En Prestijli Kripto Borsalarından Birinde Listeleniyor!

Özet

  • LCX borsası Perşembe günü XRP Coin'i listeleyecek.
  • Uzun vadede Ripple'ın yaptığı CBDC anlaşmaları tokene fayda sağlayabilir.
  • XRP Coin geleceğini etkileyecek en önemli olay XRPL için akıllı sözleşme yeteneklerinin gelmesi olacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:40
18 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP Coin için artık güneşli günler başlıyor. Yılın başında artık tünelin ucundaki ışığa yaklaşıldığından bahsediyorduk. Gazi altcoinlerin başında gelen XRP Coin yıllardır ABD’de düzenleyici kuruma karşı ciddi mücadeleler veriyor. Bu süreçte 2021 boğasını ıskalamış olsa da Ripple şirket olarak büyümeye devam etti. Şimdi yeni bir müjde daha geldi.

XRP Coin Haberleri

Geçtiğimiz hafta mahkeme borsalardaki XRP Coin satışının önünü açtı. Bu aynı zamanda borsalar üzerinden token satışı yapan projelerin de üzerindeki SEC baskısını atmasını sağladı. Şimdi yeni gelen müjdeyle birlikte diğer altcoinler kırmızıya boyanmışken XRP Coin 0,8 doları hedeflemeye devam ediyor.

Liechtenstein Cryptoassets Exchange (LCX) borsası yakın zamanda yaptığı duyuruyla XRP Coin’i listeleyeceğini açıkladı. Coinbase zaten daha önce duyurmuştu ve mahkemenin kararı borsaların relist için önünü açtı.

XRP Coin Listeleme

Beş yıllık inovasyonuyla LCX kripto alanında tanınmış platformlar arasında yer alıyor. Şirket, Lihtenştayn Finansal Piyasa Otoritesi tarafından blockchain yasalarına uygun olarak dokuz düzenleyici lisans almıştır. Lihtenştayn bölgesinin kripto inovasyonundan yararlanma planları nedeniyle yönetimden de destek alan platform sonrasında yeterli ilgiyi görmedi. Fakat regüle borsalar arasında (Lihtenştayn’ı kayda değer bir bölge olarak görürsek) belki de en dikkat çekenidir.

LCX, Dünya Ekonomik Forumu C4IR üyesidir ve Blockchain Araştırma Enstitüsü tarafından Blockchain Öncüsü olarak kabul edilmiştir. Son yapılan duyuruya göre Perşembe günü (20 Temmuz) XRP Coin borsada işlem görmeye başlayacak.

LCX’e göre XRP, öncelikle fonları sınırlar arasında hızlı ve düşük maliyetle transfer etmek için kullanılan bir kripto para birimi tokenidir. Finansal kurumlara hem kripto hem de fiat para birimlerini takas etmek için uygun maliyetli bir yol sunan bir köprü para birimi olarak hizmet vermektedir.

XRP Coin Geleceği

İlk aşama tamamlanıyor. Mahkemenin artık özet kararı yayınlamasıyla Ripple yönetiminin eli güçlendi. Şimdiyse uzlaşı konferansları için 3 tarih belirlenecek. Önümüzdeki günlerde tarafların bu konuda atacakları adımlar (veya bunu es geçip son kararı bekleyebilirler) fiyatı hareketlendirebilir. XRP Coin son mahkeme kararıyla borsalarda işlem görmeye devam edecek. Bu da onu vebalı durumundan kurtarıyor ve ABD yargı bölgesine hizmet veren platformlar tarafından yeniden listelenmesinin önünü açıyor.

İkinci ve daha az fark edilen diğer önemli detay ise dava sürecinde Ripple’ın birçok merkez bankasıyla anlaşma yapmış olmasıdır. Pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve Ripple’ın daha fazla manşetlerde yer alması önümüzdeki yıllarda XRP Coin fiyatını daha da artırabilir.

Son olarak XRPL için akıllı sözleşme yetenekleri aylardır tartışılıyor. Eğer bu yönde önemli bir adım atılırsa XRP Coin için gerçek bir ekosistemi inşa edilir ve tokenin faydası katlanarak artar. Bu da onun Ethereum ile rekabet edebilecek yeteneklere kavuşması doğal olarak fiyatının artması anlamına gelebilir.

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