Popülerliğini 2021 yılında katladı ancak fiyatı son 2 yılda beklenen ölçüde iyi değildi. Peki ya bundan sonra? DOT Coin beklenen güçlü performansı gösteremedi. Bu yılın başında SEC ile anlaştığına dair spekülasyonların ortasında yükselirken yatırımcıların çoğu hikayenin aslında Kasım sonunda yazıldığını bilmiyordu. Gerçek ortaya çıktığından bu yana fiyat ciddi bir toparlanma yaşayamadı.

Polkadot (DOT) Coin

Polkadot bir kez daha yüksek geliştirici faaliyet serisini devam ettiriyor. Polkadot Insider’ın bugün yaptığı paylaşıma göre geliştirme faaliyeti çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Geliştirici faaliyetteki artış özellikle Polkadot gibi projelerde orta vadede fiyatı da yukarı çekebilecek bir faktördür. Bugün yapılan paylaşımda aşağıdaki detaylar yer aldı.

Peki geliştirici faaliyetindeki artış fiyata ne denli katkı sağlayacak? O halde fiyatla alakalı tahmin ve detaylara ikinci bölümde göz atalım.

DOT Coin Yorum

Yalnızca geliştirme faaliyetleri değil, ağın değeri de aylardır artış eğiliminde. Ancak, ağın aktif ekosisteminin aktif kalmasına rağmen, token’ın fiyat hareketi düşüşe geçti. Polkadot Insider’ın haftalık raporu, DOT’un geçen hafta taahhüt ettiği kod sayısının yüksek olduğunu vurguladı. Aynı durum Santiment tarafından da dikkat çekilen bir husustur. Metrikteki artış geliştiricilerin ağı daha iyi noktaya taşımak için çabaladığını gösteriyor.

Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, son birkaç ay içinde TVL’sindeki artıştan da anlaşılacağı üzere Polkadot’un ekosistem olarak değeri arttı. Polkadot ayrıca, birkaç önemli entegrasyon ve lansmanın desteğiyle bu artışa zemin hazırladı. Unique Network NFT Marketplace’in yeniden başlatılması, bu alandaki ürün/içerik üreticilere bazı NFT araçları için erken erişim verdi.

Polkadot’un ekosistemindeki gelişmeler umut verici olsa da, aynı şey token’ın fiyat hareketi için söylenemez. CoinMarketCap’e göre, DOT‘un fiyatı son 24 saat içinde %3’ün üzerinde düşüş gösterdi. DOT’un günlük grafiğine bakıldığında, piyasa göstergelerinin düşüş eğiliminde kalabileceği görülüyor. Örneğin, MACD düşüşün devam edileceğini söylüyor. RSI da benzer şekilde DOT Coin fiyatının daha fazla kayıp yaşama ihtimalini vurguluyor.

Artan geliştirme faaliyeti uzun vadede DOT Coin yatırımcılarına fayda sağlayacak olsa da kısa vadede kazanç getirecek gibi görünmüyor. Özellikle Fed toplantısına yaklaşık 1 hafta kalmışken DOT Coin’i de içine alan altcoinler grubunda daha büyük kayıplar görebiliriz.