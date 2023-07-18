Yıllardır XRP Coin yatırımcılarının kâbusu olan SEC şimdi Haziran itibariyle diğer altcoinlere da net biçimde musallat oldu. Altcoinleri kolayca menkul kıymet olarak damgalayan SEC Başkanı Gensler yatırımcıların çift haneli kayıplar yaşamasını sağladı. Ancak geçtiğimiz hafta gelen Ripple zaferi kripto topluluğunun ABD düzenlemeleri için iyimserliğini tekrar artırdı.

Ripple ve Kripto Paralar

ABD Temsilcisi Ritchie Torres, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na mektup gönderdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta mahkeme borsalardaki satışların menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermişti. Torres tarafından gönderilen mektupsa SEC’i kripto para sektöründeki kötü aktörlerin peşinden gitme çabalarına yeniden odaklanmaya çağırıyor.

Bugün SEC Başkanı Gary Gensler‘e gönderdiği bir mektupta Torres, kararın ardından kurumun “kripto varlıklarına yönelik düzenleyici saldırısını nasıl yeniden değerlendirmeyi” planladığını dört gözle beklediğini söyledi. Torres, SEC’i denetlemekle görevli olan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin bir üyesidir.

“Komisyonun yaptırım enerjisini ait olduğu yere yani dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve müşteri fonlarının kötüye kullanılması gibi ciddi ihlalleri gerçekleştiren kötü aktörlere yoğunlaştırması gerekiyor.”

Kripto Paralar Rahat Nefes Aldı

Kripto endüstrisinin savunucuları geçtiğimiz hafta New Yorklu bir yargıcın XRP‘nin ikincil piyasada “kör teklif” satışlarında satıldığında bir menkul kıymet olmadığına karar vermesinin ardından sevinç yaşadı. Ancak Yargıç Analisa Torres, token’ın kurumsal yatırımcılara satıldığında bir menkul kıymet olduğunu söyleyerek SEC’in yanında yer aldı.

Kongre Blockchain Caucus’ta da yer alan Torres, kararın gelecekte etkileri olabileceğini söyledi. Gensler Pazartesi günü Yahoo Finance’e verdiği demeçte, SEC’in bu kararın ardından kriptoya özgü daha fazla kural taslağı hazırlayıp hazırlamayacağını söylemek için “çok erken” olduğunu söylemişti.

Bugün dolaşımda olan birçok altcoin ayrı biçimde kurumsal yatırımcılara da satıldı. Eski ICO yöntemlerinden farklı olarak erken dönemde kurumsallardan yatırım alan kripto şirketleri son karara göre davadan kaçamayacak. Ancak en azından tokenlerin borsalarda işlem görmeye devam edebilecek oluşu ve varlıkların önemli kısmının (özel satışlar genelde %30-40’ı geçmemektedir) borsalar üzerinden kör teklif yoluyla satılması hukuki baskının azalmasını sağlayacak.