Ayı piyasalarının ortasında herkes korku ve panik içindeyken cesur adımlar atabilen dev kurumsal kripto boğası sinyali verdi. Kripto paralar sürekli olarak yükselmez ve ara düzelmeler kıdemli yatırımcılar için alışıldık durumlardır. Şimdi en büyük kurumsal kripto boğalarından birinin attığı adım yakında düşüş başlayabileceğini gösteriyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Ark Invest yatırımcılar korkuya kapılmışken elindeki varlıkları artırdığı müjdesini her seferinde verdi. Bitcoin ve kripto paraların geleceğine net biçimde inanan şirketin yetkilileri kısa vadeli düşüşün yaklaştığına inanıyor. En azından son attıkları adım bunu teyit eder nitelikteydi.

Coinbase (COIN) geçen hafta Nisan 2022’den bu yana en yüksek haftalık kapanışa ulaştı. Kapanış ayrıca 100 dolarlık yatay direnç alanının üzerinde gerçekleşti. ARK Invest, Coinbase hisselerindeki pozisyonunu 26,23 milyon dolar azalttı. Bu, son yedi gündeki üçüncü satış oldu. Amiral gemisi ETF fonu “ARK Innovation” 127.266 hisse, “ARK Next Generation” 44.784 hisse ve “ARK Fintech” 76.788 hisse sattı.

Şirketin yaptığı satışlar önümüzdeki günlerde Fed veya başka nedenlerden kripto odaklı varlıklarda yükselişin devam etmeyebileceğini gösteriyor.

Kripto Para Alınır Mı?

Coinbase hisseleri kripto paralarla genellikle uyumlu hareket eder ve onun teknik görünümü piyasa genelinde dair de bizi fikir verebilir. COIN fiyatı, haftalık ve günlük zaman dilimlerinde yükseliş işaretleri gösteriyor ve bu da yükselişin Ark Invest beklentisinin zıddına devam edebileceğini söylüyor. COIN fiyatı yılın başından bu yana artış gösterdi. Haziran ayında daha yüksek bir dip oluşturdu ve sonrasında artış oranını hızlandırdı. Geçen hafta fiyat 105 dolarlık kapanış yapmayı başardı.

Dahası, haftalık RSI devam eden artışı desteklemektedir. Hem fiyat hareketi hem de dalga sayısı göz önüne alındığında, en olası olanı yükseliş. Elliott Dalga teorisini kullanan teknik analistler, COIN fiyatının 150 ve 170 dolar seviyelerinde yeni zirveler yapmasını bekliyor. Bu yükseliş tahminine rağmen COIN hisselerinin fiyatı kanalın direnç çizgisinin altına düşerse hissiyat tersine dönebilir.

Elbette Ark Invest veya Coinbase tek başına piyasaların geleceğine dair net tahminler sunamaz ancak yatırımcılar önümüzdeki günlerde sürpriz bir volatilite görecek gibi.