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  •   ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!

ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!

Özet

  • SEC, mahkemeye sunduğu savunmada Coinbase'in menkul kıymetler yasalarının uygulanma ihtimalini yıllar önce kabul ettiğini belirtti.
  • ABD'li düzenleyici, Coinbase'in federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etme riskini bilerek hareket ettiğini vurguladı.
  • SEC, Coinbase'in risklerin farkında olduğunu ve bu riskleri üstlenmeyi tercih ettiğini iddia etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:37
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 7 Temmuz’da mahkemeye yaptığı yeni bir başvuruda, dev kripto para borsası Coinbase’in federal menkul kıymetler yasalarının listelediği kripto paralara uygulanma ihtimalini yıllar önce kabul ettiğini savundu.

“Coinbase Bize Yetki Verdi”

SEC, bir ay önce Coinbase‘e dava açarak, kayıtsız menkul kıymet ticaretine izin vererek faaliyet gösterdiğini ve kayıtsız menkul kıymet sınıfı en az 13 farklı kripto parayı listelediğini iddia etmişti. ABD’li düzenleyici kurum SEC, kendisine dava açması konusunda yeterli yargı yetkisine sahip olmadığını savunan Coinbase’in başvurusu için mahkemeye savunmasını sundu.

ABD’li düzenleyici kurum, 7 Temmuz’da mahkemeye sunduğu belgelerde, Coinbase’in yapacağı tüm taleplere karşı çıkacağını belirtti. Ayrıca mahkemeden Coinbase’in davada büyük sorular olduğu ve birçok yasanın ihlal edildiği temeline dayanan iddialarının tamamının reddini talep etti.

SEC, Coinbase’in açılan dava sonrası öne sürdüğü iddialar üzerine mahkemeye sunduğu savunmada “Belirli hukuk müşavirleri tarafından danışmanlık verilen milyarlarca dolarlık bir kuruluş olan Coinbase, davranışlarının federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etme riski taşıdığının farkında olmadığını savunuyor ancak ve Coinbase’in 2021’de tescil beyanını SEC’e onaylatmış olması, düzenleyici kurumun o zaman ve tüm zamanlar için Coinbase’in temel ticari faaliyetlerinin üzerinde yasal yetkili olduğunu onayladığını göstermektedir.” denildi.

SEC, ayrıca Coinbase’in daha önce belirli kripto paraların federal menkul kıymetler yasalarının ortaya koyduğu gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yürürlüğe konan yasal çerçeveyi benimsediğini ve kripto para ihraççılarını geleneksel olarak menkul kıymetlerle ilişkili herhangi bir açıklama yapmaktan açıkça caydırdığını belirtti.

“Coinbase, Kurallara Uyması Gerektiğini Biliyordu”

ABD’li düzenleyici kurum, Coinbase’in kendi halka açık olarak sunduğu kullanım sözleşmelerinde de kripto para borsasındaki yatırımcılar için potansiyel risk olarak listelenen varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceği gerçeğini içerdiğini işaret ederek “Bu durum, Coinbase’in menkul kıymetler yasalarının davranışlarına uygulanabileceğini anladığını ve davranışlarının yasallığını değerlendirirken hangi kuralları dikkate alması gerektiğini bildiğini, ancak yine de işini büyütmek adına bu riski üstlenmek için hesaplanmış bir karar verdiğini açıkça göstermektedir.” dedi.

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