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  •   Herkesin Beklediği LayerZero Airdrop’u İçin Tarih Resmen Açıklanmış Olabilir!

Herkesin Beklediği LayerZero Airdrop’u İçin Tarih Resmen Açıklanmış Olabilir!

Özet

  • Arkham'ın (ARKM) beklenmeyen airdrop etkinliği sonucunda token'ı Binance üzerinde listelendi ve büyük bir ilgi gördü.
  • Airdrop beklentisi yüksek olan LayerZero, CEO Bryan Pellegrino'nun şifreli bir paylaşımla olası airdropu işaret etmesiyle kullanıcıları heyecanlandırdı.
  • Pellegrino'nun paylaştığı şifreli mesaj, bazı uzmanlar tarafından 28 Temmuz'da bir airdrop etkinliğine işaret eden bir "snapshot" tarihi olarak yorumlandı.
  • Piyasaya Etkisi: Olumlu
20:00
18 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Arkham (ARKM) tarafından yapılan airdrop bugün itibarıyla büyük sükse yaptı ve Binance üzerinde listelenme ile fiyat belli oldu. On-chain analiz platformu Arkham hiç beklenmeyen bir airdrop yaparken asıl uzun süreden beri beklenen bir airdrop haberinden müjde geldi. LayerZero, önemli bir ipucu paylaştı.

LayerZero, Beklentiyi Artırdı

LayerZero, birçok fonlamadan milyonlarca dolarlık fon toplayarak aslında potansiyel olarak airdrop yapacak protokoller listesine girmişti. Kullanıcıların bir süreden beri beklediği ve airdrop yapacağına kesin gözüyle bakılan protokolden sonunda haber geldi.

LayerZero ekibinin CEO’su Bryan Pellegrino tarafından yapılan şifreli bir paylaşım aslında airdrop müjdesi olarak algılandı. Pellegrino, skorun 28-7 olduğu bir NBA maçından kısa klip paylaştı ve “şiddet” ifadesi ile tweet attı. Bu tweetin aslında bir başka tweete yanıt olarak verildiği görülüyor. MVP isimli bir Twitter kullanıcısının, içerisinde “drop” ifadesi geçerek yayınladığı soruya yanıt veren Pellegrino, imalı bir yanıt ekledi. Herkesin airdrop beklediği ve Arkham ile beklentinin zirveye ulaştığı anlarda gelen iki imalı ifade, tartışmaları körükledi.

Bu Tarihte LayerZero Airdrop Haberi Gelebilir

Birçok uzman isim bunun snapshot tarihi olduğunu iddia ediyor. Snapshot, airdrop yapılacak olan kullanıcıların yerine getirmeleri gereken şartların kontrol edilmesi için alınan kayıt ve görüntü olarak ifade edilebilir. Bu da aslında söz konusu ima gerçekleşirse 28 temmuz tarihinin artık son tarih olacağına işaret ediyor.

CEO net olarak airdrop tarihi açıklamasa da ağ görüntüsünün bu tarihte alınması, çok yakında airdrop etkinliğinin gelmesi olarak yorumlanabilir. Arkham tarafından yapılan ve ciddi başarı elde edilen airdrop diğer protokollerin de ellerini çabuk tutmalarına yol açacaktır. LayerZero ise elde ettiği fonlama ile kesinlikle en büyük beklenti yaratan protokollerin başında geliyor.

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