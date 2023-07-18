Merkeziyetsiz kripto tahmin piyasası Polymarket‘te dev kripto para borsası Binance‘in potansiyel iflası bahse açıldı. Katılımcılar Binance’in yıl sonuna kadar iflas etmesine yaklaşık yüzde 12’lik bir ihtimal verirken, henüz 24 saat dolmadan verilen ihtimalin bu seviyelere gelmiş olması büyük ses getirdi.

“Binance İflas Etti” Olarak Kabul Edilmesi İçin 2 Şart Konuldu

Merkeziyetsiz kripto tahmin piyasası Polymarket’te Binance‘in yıl sonuna kadar iflas edip etmeyeceğine dönük bir bahis açıldı. Katılımcıların yüzde 12’si dev kripto para borsasının 2024’e kadar iflas edeceğini düşünüyor. Bu oran her ne kadar düşük gibi görünse de Binance’in iflasına böyle bir ihtimalle bahis yapılıyor olması başlı başına dikkat çekici.

Polymarket’in web sitesine göre, 17 Temmuz’da katılıma açılan bahis 31 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar Binance.com’un iflas ettiği veya herhangi bir iflas başvurusunda bulunulduğunun duyurulması halinde “Evet” olarak sonuçlanacak. Ayrıca 31 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar BTC veya ETH için para çekme işlemlerinin kullanıcıların çoğunluğu için peş peşe en az 7 tam gün (168 saat) boyunca askıya alınması halinde de bahis “Evet” olarak sonuçlanacak. Bu şartlardan hiçbiri karşılanmazsa bahis “Hayır” olarak sonuçlanarak kapanacak.

Binance’in potansiyel iflasının bahse açılmasında şimdiye kadar 11.1 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşıldı ve bu hacimin yavaş yavaş arttığı görülüyor.

Binance Zorlu Bir Süreçten Geçiyor

Bahiste Binance’in ABD kolu Binance.US’in durumu dikkate alınmıyor olsa da CEO Changpeng Zhao‘nun (CZ) geçen ay bu tarafla ilgili yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. CZ, kullanıcıların beklediği gibi platformdaki fonların 1:1 oranında desteklenmediği yönünde şaşırtıcı bazı itiraflarda bulundu. Bu durum platformun ödeme gücüne ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

Öte yandan Binance’in global tarafı da faaliyetlerini etkileyen bir dizi yasal engelle mücadele halinde. Mayıs ayında Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi‘nin kayıtlarından çıkarılan kripto para borsasının ülkede hiçbir yetkili kuruluşu kalmadı. Geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hem Binance.US hem Binance hem de CZ’ye menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) da dava açma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Hollanda‘daki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Binance’e bir soruşturmada kara para aklamayı önleme konusunda Fransa‘da açıldı.