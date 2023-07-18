Bitcoin fiyat hareketi yeniden can sıkıcı hal almaya başladı ve kral kripto para birimi 30.000 dolar altında alıcı buluyor. Fiyat 30.400 dolar seviyesindeki kritik eşiği koruyamadığı için kayıplarını derinleştirmek üzere. Elbette altcoinler bu süreçte negatif etkileniyor. Peki sırada ne var?

Dogecoin (DOGE) Yorum

Bitcoin fiyatı artarken yeterince yükselemeyen ve 10 Haziran tarihindeki satışlarda büyük darbe alan Dogecoin şimdi 0,07 dolar bölgesinde bulunuyor. 20 günlük EMA (0,07 dolarda) ve yükselmeye başladı. RSI pozitif bölgede. Bu, boğaların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Boğalar fiyatı, ayıların yine güçlü bir savunma yapabileceği 0,08 dolara çıkarmaya çalışacak. Ancak bunu için BTC cephesindeki olumsuzluğun son bulması gerekecek.

Eğer DOGE fiyatı düşer ve hareketli ortalamaların altına inerse, ayıların satışlara devam ettiğini göreceğiz. Bu da DOGE/USDT çiftini bir süre daha 0,07 ila 0,06 dolar aralığında tutabilir.

Elon Musk’ın gözde altcoini yeni atanan CEO ve muzip milyarderin kriptodan uzaklaşması nedeniyle aradığı desteği bulamıyor. Musk daha önce Twitter içi ödemelere Dogecoin’i entegre edeceğini ima etmiş ardından uygulama logosunu DOGE ikonuyla güncellemişti. Fakat bunların hepsi sadece geçici heyecanlara/fiyat artışlarına yol açtı.

Polygon (MATIC) Yorum

Genellikle, fiyat düşer ve bir formasyondan kopuşu yeniden test eder ve Polygon tam da bunu yapıyor. Fiyat 0,72 dolar ve altına doğru hareket ediyor. Kritik eşikte tutunmaya çalışan MATIC fiyatının buradan tepki almıyor oluşu negatif değerlendirilebilir. Eğer satıcılar güçlü kalmaya devam ederse 0,6 dolar muhtemelen sıradaki hedef olacak.

Tersi senaryoda mevcut bölgeden toparlanma 0,9 dolarlık genel direncin hedeflenmesine yardımcı olacak. Ardından 1 ve 1,2 dolar seviyeleri boğalar tarafından hedeflenebilir. Ay sonuna kadar Polygon 2.0 hakkında daha fazla gelişme görmemiz gerekiyor. Muhtemelen Fed kararını bekleyen ekip en doğru zamanda müjdeyi vererek haberin fiyat üzerindeki etkisini katlamak istiyor. Pazarlama konusunda son derece güçlü olan Polygon ekibi bu tarz müjdeleri boşa harcamama konusunda yeterince deneyimli.