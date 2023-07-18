Analistten Kripto Paralara Dört Temenni! Bitcoin’de Fiyat Hedefi Belirledi!

Özet

  • Analist, piyasalara yönelik dört beklentisinin gerçekleştiğini belirtti.
  • Uzman, ETF başvurusu, Ripple davası, Fed',n duraklaması gibi olayların gerçekleşmesini temenni ettiğini söyledi.
  • BTC'den 31.500 dolardan yükselişini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
16:45
18 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Mayıs ayı ortasında kripto para fiyatlarının artıracağına inandığı “dört şey için dua ettiğini” söyledi. Ayrıca uzman isim Bitcoin’e (BTC) yönelik açıklamalarında kripto para birimine fiyat hedefi belirledi.

Analistten Dört Temenni!

Kripto para milyarderi şimdi dilek listesinde bu kadar kısa sürede bu kadar ilerleme görmeyi beklemediğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Sekiz hafta önce, kripto para fiyatlarına yardımcı olabilecek dört şey için dua ediyordum: 1) Fed’in duraklaması. 2) Ripple davayı kazanması. 3) Bitcoin ETF (borsa yatırım fonu). 4) Binance/CZ (Changpeng Zhao) Federaller ile anlaştı.

Listesinde ABD Federal Rezervinin faiz artırımlarını durdurması, Ripple’ın (XRP) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile mahkeme savaşını kazanması, bir Bitcoin ( BTC ) spot borsa yatırım fonu (ETF) kurulması ve Binance ile CEO’su Changpeng yer alıyor. Ayrıca Binance CEO’su Changpeng Zhao, ABD hükümeti ile bir anlaşmaya varıyor.

Mike Novogratz açıklamalarının devamında kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren bir durum olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) uzun süredir devam eden faiz oranı artırımına yönelik şu ifadelere yer verdi:

Dört dileğimden en az üçünde bu kadar ilerleme beklemiyordum. Fed bir kez daha artıracak ve sonra ara verecek. Ripple zaferi, Biden/Gensler’ı yasayı halletmek için ile masaya oturtmalı. Henüz Binance hakkında bir gelişme yok ama yine de dua ediyoruz.

Fed Beklentileri!

Geçtiğimiz hafta içerisinde Mike Novogratz CNBC ile yaptığı bir röportajda, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 2023 yılını daha yüksek bir fiyat seviyesinde kapatacağını tahmin etmişti. Analist, yaptığı açıklamalarda şunları belirtmişti:

Bitcoin yılı daha yüksek bitirdiğini düşünüyorum. 28.000 dolar ile 32.000 dolar arasında konsolide oluyoruz. Bence yaklaşık 31.500 dolarlık tepeyi çıkarırsanız, iyi bir adım atacağız. Bu durum, Fed’in gerçekten dönüp geri çekildiği zaman olabilir.

Bitcoin, yazı kaleme alındığında 29.745 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sıradaki kripto para birimi, son 24 saat içerisinde %1 oranından fazla düştü.

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