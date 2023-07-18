Chiliz (CHZ) Ekibi Bombayı Patlattı: CHZ İçin ABD’den Onay Alındı!

Özet

  • Chiliz (CHZ), "Fan Token" ifadesini ABD'de tescil ettirerek önemli bir başarıya imza attı.
  • "Fan Token" kullanma hakkı sadece Socios ve Chiliz'e ait olacak, diğer projeler bu ismi kullanmak için izin almak zorunda kalacak.
  • CHZ'nin fiyatı, bu haberlere rağmen son 24 saat içerisinde sadece %0,3 artış gösterdi ve genel düşüş trendini sürdürüyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:15
18 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü son dönemde birden çok olumlu gelişme ile anılıyor ve kesinlikle Chiliz (CHZ) ekibi de buna bir yenisini ekledi. XRP‘nin davadaki ön karar haberi ile başlayan iyi haberler silsilesi, yine ABD odaklı bir gelişme ile ilerliyor. Türkiye içerisinde ciddi bir  takipçi kitlesine sahip olan CHZ, ABD’de patent başarısı elde etti ve bunu paylaştı.

CHZ’den Yeni Müjde

Bizzat CEO Alexandre Dreyfus tarafından paylaşılan bir tweeete göre, “Fan Token” ifadesi ABD’de resmi olarak tescillendi. Ticari sicil başvurusunun kabul edildiğini ve kayıt altına alındığını belirten Dreyfus, resmi evraklar ile birlikte bunu paylaşmaktan geri durmadı.

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? CHZ ile sektörde adından söz ettirmeye başlayan “fan token” kavramı, belirli bir spor ekibine adanmış token veya kripto para olarak biliniyor. CHZ sonrasında çok fazla ekip bunu kopyalasa da Socios ve Chiliz ekibi burada devreye girerek net bir zafer elde etmiş gibi gözüküyor. Bu karar ile NBA odaklı fan token piyasaya sürülmesini bekleyen birçok kullanıcı ise olumlu habere rağmen istenen cevabı alamadı.

Dreyfus Müjdeyi Verse de Asıl Haberi Veremedi

Chiliz CEO’su Dreyfus, tweetin altına gelen yanıtlardaki NBA odaklı sorulara yanıt verdi. Kullanıcıların, “Socios sonunda NBA fan token sunacak mı?” sorusunu yanıtlayan CEO, net bir şekilde “hayır” dedi.

Socios ile sektöre giren fan tokenlar böylece sadece Socios ve Chiliz tarafından kullanılabilecek. Bu isim hakkını kullanmak isteyen diğer projelerin ise ekipten izin alması gerekiyor. Aksi taktirde CHZ tarafından ilgili partilere dava açma hakkı doğmuş olacak.

CHZ fiyatı ise bu habere tepkisiz kaldı ve 24 saat içerisinde sadece %0,3 yükseliş elde etti. 2021-22 boğasında rekor üzerine rekor kıran CHZ şu an o performansının çok uzağında ve 0,078 dolar seviyesinden işlem görüyor. CHZ fiyatı için 1 yılda görülen %30’luk düşüş ise kötü gidişatı gözler önüne seriyor. CHZ’nin bu haber sonrası ise bunu takip edecek başka iyi haberler sunması beklenebilir.

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