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  •   SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği ABD Verileri Şimdi Açıklandı!

SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği ABD Verileri Şimdi Açıklandı!

Özet

  • ABD Haziran ayı Perakende Satışlar verileri beklentilerin altında kalarak aylıkta %0,2, yıllıkta %1,49 artış gösterdi.
  • Verilerin açıklanmasının öncesinde Bitcoin ve altcoinlerde volatilite artışı oldu.
  • 30 bin doların altına düşen Bitcoin, 29 bin 875 dolardan işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:33
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoinler’in beklediği ABD Haziran ayı Perakende Satışlar verileri az önce açıklandı. Veriler piyasa analistlerinin beklentilerinin altında kaldı.

ABD Haziran Ayı Perakende Satışlar Verileri Açıklandı

Perakende seviyesinde satışların değerindeki değişikliği belirleyen perakende satışlar verisi açıklandı. Aylıkta yüzde 0,5 olarak gerçekleşmesi beklenen veri yüzde 0,2 olarak gelerek beklentilerin altında kaldı. Yıllıkta ise yüzde 1,60 olarak gerçekleşmesi beklenen veri yüzde 1,49 olarak gelerek beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan çekirdek perakende satışlar verisi de açıklandı. Perakende satışlarının türevi otomatik satış bileşenlerini ihmal eden çekirdek perakende satışlar verisi yüzde 0,2 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

Perakende satışlar verisi, genel ekonomik faaliyetin çoğunu oluşturan tüketici harcamalarının en önemli göstergesidir. Tüketici harcamalarındaki düşüş enflasyonu düşürmek için yoğun bir mücadele veren Fed için faiz artırımı konusunda “dur sinyali” olabilir. Bu yönüyle verinin açıklanmasının ardından piyasalarda volatilite artışı beklenebilir.

Bitcoin ve Altcoinler’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,75 düşüşle kritik önemdeki 30 bin dolar seviyesinin altında 29 bin 875 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise aynı zaman diliminde kaydettiği yüzde 0,57 düşüşle bin 891 dolardan el değiştiriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sunduğu günün en çok değer kazanan altcoinler listesinde başı yüzde 7,81 yükselişe 0,7371 dolarlan işlem gören Sui‘nin (SUI) çektiği görülüyor. SUI’yi sırasıyla yüzde 5,06 yükselişe 6,11 dolardan işlem gören Uniswap (UNI) ve yüzde 4,92 yükselişle 0,03475 dolardan işlem gören XDC Network (XDC) takip ediyor. Bununla birlikte günün en çok kaybettiren altcoinler listesinde ise ilk sırada yüzde 14,46 düşüşle 0,3747 dolardan el değiştiren 1inch Network (1INCH) yer alıyor. 1INCH’i sırasıyla yüzde 7,96 düşüşle 0,00008703 dolardan işlem gören Terra Classic (LUNC) ve 6,79 düşüşle 25,09 dolardan işlem gören Solana (SOL) takip ediyor.

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