Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, son günlerin en çok konuşulan kripto para birimi Arkham‘ı (ARKM) listeledi. On-chain analiz platformu Arkham, yaptığı agresif pazarlama ile aslında çok tepki çekti ve bugün 15:00 itibarıyla ARKM resmen Binance üzerinde listelendi. Binance Launchpad üzerinden satışı yapılan ARKM aynı zamanda platform kullanıcılarına airdrop olarak gönderilmişti.

ARKM, Binance’de Listelendi

Binance listelenmesi ile ciddi bir likidite elde eden ARKM kısa süreliğine 0,89 dolara iğne atsa da an itibarıyla 0,80 dolar seviyesinde takılıp kaldı. Binance tarafından listelenen kripto paralar özellikle airdrop sonrasında ciddi düşüş yaşaması ile biliniyor. Şu an da ARKM odaklı ciddi bir hacim savaşı dönüyor ve fiyatın 1 dolar üzerine çıkıp çıkmayacağı kaderini belirleyebilir.

ARKM tarafından yapılan bu airdrop programı ve Binance listelenmesi ise daha uzun günler boyunca Arkham platformunun konuşulmasını sağlayabilir. Kripto para sektörünün önde gelen airdrop avcılarından Auri de konu hakkında yaptığı açıklamada bunun oldukça iyi bir airdrop olduğuna değindi.

ARKM Airdrop, Herkesi Zengin Etti!

Auri’nin de değindiği gibi bu airdrop adına hiçbir harcama yapılması gerekmiyordu ve sadece referans kayıtları üzerinden ciddi paralar kazanmak mümkün oldu. Paylaşılan bir ekran görüntüsünde ise bir kişinin yaklaşık 100.000 adet ARKM airdrop aldığı görülüyor. Mevcut fiyat ile bunun 76.000 dolardan fazla olduğu söylenebilir.