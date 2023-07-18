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  •   Bir ETF Başvurusu Daha İncelemeye Alındı: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Bir ETF Başvurusu Daha İncelemeye Alındı: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Özet

  • BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i başvurusunun ardından bir Spot Bitcoin ETF'i daha incelemeye alındı.
  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), incelemeye almak üzere Valkyrie'in de Spot Bitcoin ETF'i olan Valkyrie Bitcoin Fund'ın da başvurusunu kabul etti.
  • Valkyrie, BlackRock'ın ETF başvurusundan yalnızca günler sonra yeniden Spot Bitcoin ETF'i başvurusunda bulunmuştu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:42
18 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), incelemeye almak üzere Valkyrie’in de Spot Bitcoin ETF’i olan Valkyrie Bitcoin Fund’ın da başvurusunu kabul etti. Böylelikle BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’inin ardından Valkyrie’in de Spot Bitcoin ETF’i de SEC tarafından incelemeye alınmış oldu.

SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Son dönemlerde kripto para piyasasının gidişatına etki eden birçok önemli gelişme yaşandı. BlackRock gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvuruları, kripto ekosistemi üzerinde oldukça güçlü bir etki yarattı.

Geçmişte SEC’nin birçok kez Spot Bitcoin ETTF’i başvurusunu reddetmesi ve SEC Başkanı Gensler’ın Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik olumsuz değerlendirmeleri, yatırımcılar tarafında henüz Spot bir Bitcoin ETF’inin yakın dönemde hayata geçebileceğine yönelik bir beklentinin oluşmamasına neden olsa da BlackRock’ın ETF başvurusuyla birlikte bu beklentiler de büyük ölçüde tersine döndü.

Bir ETF Başvurusu Daha İncelemeye Alındı

BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF’i başvuruları piyasadaki beklentilerin ETF başvurularının onaylanabileceği yönünde şekillenmesine sebep olsa da SEC’nin Spot Bitcoin ETF’i başvurularının yetersiz olduğuna kanaat getirmesinin ardından BlackRock, kısa süre içerisinde başvuruda bir güncellemeye yaparak Spot Bitcoin ETF’i başvurusunu yeniledi. Ardından BlackRock’ın başvurusu, SEC tarafından incelenmek üzere kabul edildi.

BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusunun ardından bir Spot Bitcoin ETF’i daha incelemeye alındı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), incelemeye almak üzere Valkyrie’in de Spot Bitcoin ETF’i olan Valkyrie Bitcoin Fund’ın da başvurusunu kabul etti. Böylelikle BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’inin ardından Valkyrie’in de Spot Bitcoin ETF’i de SEC tarafından incelemeye alınmış oldu. Artık piyasalarda gözler, SEC’nin ETF başvurularına ilişkin vereceği kararda.

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