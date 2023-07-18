Dünyanın en büyük küresel kripto para borsası Binance, geçtiğimiz yıl Arjantin Futbol Federasyonu ile yaptığı 5 yıllık sponsorluk sözleşmesini uyumluluk sorunlarını öne sürerek feshetti. Binance’in mevzuat sorunları ve piyasa gerilemesiyle boğuştuğu bu günlerde Arjantin Futbol Federasyonunun yükümlülüklere uymadığını dile getirerek sözleşmeyi feshetmesi dikkat çekti. Başlangıçta beş yıllık bir planlama olarak hazırlanan anlaşma sadece bir yıl sonra erken denebilecek bir sürede feshedildi.

Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Uyulmadı!

Kripto piyasasının borsa devi Binance fesih nedeni olarak Arjantin Futbol Federasyonun sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymamasını gösterdi.

“Arjantin Futbol Federasyonu iş değerlerimize ve ortaklık ilkelerimize aykırı olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklere tam olarak uymadı.”

Binance ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu’na yeterince fırsat tanımalarına rağmen yine de federasyonun sözleşme şartlarını tam olarak yerine getirmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Bu sözleşmeyle beraber Binance hem Arjantin Milli Futbol Takımının ana sponsoru ve Ulusal Futbol Ligi’nin isim sponsoru olmuştu. Arjantin Futbol Fedarasyonu ise Binance ile bu anlaşmayı sağlamak için fan token platformu olan Socios ile sözleşmesini feshetmiş ve büyük bir tartışmaya yol açmıştı. Daha sonra Socios Ocak 2022’de Arjantin Futbol Federasyonu’na karşı yasal işlem başlatmış, mahkeme tarafından haklı görünerek $ARG token’ı için özel hak kazanmıştı. Bu karara göre ARG token’ın tüm hak ve sorumlulukları 2026 yılına kadar Socios tarafına geçerek dava sonuçlanmıştı.

Binance Tarafında Suçlamalar Bitmiyor

Binance’in şimdilerde bu tarz düzenlemelere uymamanın birden fazla örneği ile karşı karşıya kalmış durumda. Brezilya’da Binance borsasının bir ponzi sistemi gibi şekillendiğine dair iddialar var. Bu iddialar nedeniyle Binance Brezilya CEO’su kongre önünde ifade vermeye sevk edildi. Ayrıca Avrupa’da Binance’in düzenleyici sorunları gerekçe gösterilerek Belçika ve Hollanda’dan ayrılması istendi. Borsa Belçika’da derhal kapanmaya zorlanırken Hollanda’da müşterilerin varlıklarını farklı kripto borsalarına taşıması kararlaştırıldı.