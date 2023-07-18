Litecoin tarafında en önemli değer kazanma etkinliklerinden biri olan halving’e sadece birkaç adım kaldı! Halving; madencilikle üretilen ve blok başına düşen LTC’nin belirli aralıklarla yarıya düşmesi olarak açıklanabilir. Bu genellikle Proof-of-Work (İş İspatı) mekanizması üzerinde çalışan kriptolar için bir yükseliş faktörü olarak kabul edilir. Ayrıca halving öncesi kripto değerinde önemli bir artışa da genellikle şahit olunur.

Halving ve Kripto Piyasasına Etkisi

Halving hali hazırda Bitcoin ile özdeşmiş bir olaydır. Bunun nedeni Bitcoin halving’inin peşinden gelen yükselişlerdir. İlk halving 2013 yılında gerçekleşmiş ve Bitcoin fiyatının yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır.Aynı durumu 2016 ve 2020’de yaşayan yatırımcılar için halving önemli güven tazeleme mekanizmasıdır. Aynı durum Litecoin için de geçerlidir. İlk halving’i 2015 yılında yaşanan Litecoin fiyatı önemli ölçüde etkilemiştir. 2019’da yaşanan ikinci halving’de ise fiyat bir süre düşüş yaşadıktan sonra en yüksek fiyat seviyesi olan 413 dolar seviyesini görmüştür.

LTC Grafiği Bize Neler Gösteriyor?

Halving aşamasına sadece birkaç gün kalmasına rağmen LTC fiyatı sürekli düşüyor ve kaybedilen seviyeler geri kazanılamıyor. Bu nedenle halving etkisinin şu sıralar kaybolmuş olabileceği varsayılıyor fakat grafikte resesyondan sonra fiyatın yükselmesi bekleniyor.

Mevcut grafik düzeninde görülen yükselen üçgen formasyonunun oluşmasıyla potansiyel bir direnç kırılımı fiyata olumlu yansıyacaktır. Şu sıralar LTC dip seviyesinden %150 yükseliş yapmış durumda ve bu direncin aşılması halinde %180 yükseliş yapması hedefleniyor. Yukarıda bahsedilen üçgen formasyonuna son zamanlardaki hacim artışının da eklenmesiyle yakında zamanda potansiyel bir trend ve artan volatilite görebiliriz. Tüm bu ihtimallere karşı halving istenilen etkiyi gösteremezse LTC’de 80 dolara doğru küçük bir geri çekilme ve 75 doların altına düşmesi halinde bir düşüş senaryosu görebiliriz. Diğer ihtimal ise 110 dolarlık direncin kırılması halinde LTC fiyatında ilk hedef 190 dolar ve seviyenin kalıcı olması halinde 330 dolar seviyesine kadar yükseliş görülebilir.