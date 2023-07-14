Kripto para sektörü büyük bir belirsizlik içerisinde ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) günlerdir aynı aralık içerisinde mekik dokuyor. BTC fiyatının bu 30.500 dolar ve 31.000 dolar arasında sıkışıp kalması altcoinleri de olumsuz etkiliyor gibi gözükse de bu tez hepsi için geçerli değil. Özellikle Bitcoin’in (BTC) blok ödülü yarılanması öncesi yaşadığı kendi yarılanması ve rallisi ile bilinen Litecoin (LTC), bir analiste göre yükselişini arttırıp devam ettirecek.

LTC Fiyatı İçin Ralli Başlayabilir

Popüler kripto para analisti Michael van de Poppe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada LTC için çok ılımlı ve olumlu konuştu. Poppe, LTC fiyatının yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini aktararak piyasanın yine eski günlerine geri döneceğine işaret etti.

Poppe, paylaştığı grafikte LTC fiyatının ufak bir kırılım sonrasında 107 dolara kadar yükseleceğini ifade etti. Poppe’nin bu tahminine bakıldığında kritik direnç noktasının 99 dolar olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra fiyatın mevcut 99 dolardan kırılım ile düşmesinin ve daha sonra kuğu boynu formasyonu ile yükselmesinin beklendiği de görülebiliyor.

Litecoin an itibarıyla 24 saat içerisinde %2,7 yükseliş elde etti ve 99 dolardan işlem görüyor. Poppe önce düşüş sonra yükseliş bekliyor olsa da LTC bu gidişle düşüş olmadan direkt hedefe doğru yürüyebilir. LTC, en büyük 11. kripto para birimi konumunda ve ufak bir yükseliş ile bir anda kendini 10. sırada bulup Solana‘nın yerini alabilir.

XRP, LTC Rallisini Ateşleyebilir

Buna rağmen LTC’nin daha önceki rallilerden kalan ve kıramadığı dirençleri kırması gerekiyor. Özellikle 110 dolar çok kritik bir direnç ve bunun kırılması önem arz ediyor.

XRP fiyatında yaşanan büyük kırılım genel olarak altcoinleri de etkilese de LTC henüz bunun etkisini göremedi ve durum beklemeye değer gözüküyor. XRP fiyatı için rekor üzerin rekor gözüken bir günün sonunda LTC’nin diğer günlerde kayan hacimden faydalanması muhtemel olabilir. LTC için altcoin rallisi, daha önceki rekor fiyata kadar yükselişle sonuçlanabilir ve şu an bütün şartlar genel altcoin rallisine işaret ediyor.