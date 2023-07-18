ABD’de bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF’) yeşil ışık yakılacağı ihtimali büyük ilgi uyandırsa da uzmanlar, kripto para borsalarının düzenlenmemiş doğası ve devam eden yasal problemler de dahil olmak üzere çeşitli sorunlardan dolayı kısa vadede bir onayın çıkmayacağını öne sürüyor. Bazıları iyimserliğini korusa da bir spot Bitcoin ETF’sine ne zaman onay çıkacağıyla ilgili ciddi bir belirsizlik söz konusu.

Uzmanlar SEC’in Bir Spot Bitcoin ETF’sine Onay Vermesini Beklemiyor

ABD’de spot Bitcoin ETF‘lerine yeşil ışık yakılacağı beklentisi, özellikle dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi olan BlackRock’ın bir spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasının ardından kripto para dünyasının en çok konuştuğu konulardan birisi oldu. Böylesine önemli bir kurumun spot Bitcoin ETF’si yarışına dahil olmuş olması, ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’sini onaylayacağına dönük umutları artırmış olsa da uzmanlar bunun gerçekleşmesi için bir süre daha beklenmesi gerekebileceğini öne sürüyor.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusunu, aralarında WisdomTree gibi çeşitli kurumların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) Coinbase ile bir gözetim-paylaşım anlaşması yapacaklarını belirttiği birden fazla spot Bitcoin ETF başvurusu takip etti. Bu durum, SEC’in BlackRock gibi bir finans devinden gelen başvuruyu geri çevirmekte zorlanacağı yönünde bir piyasa duyarlılığının ortaya çıkmasına neden oldu. Bitwise Asset Management da geçmişte yaptığı ve SEC’in reddettiği spot Bitcoin ETF’si için yeniden başvuru yaptı.

Önde gelen varlık yönetimi şirketi Bernstein analistleri, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine onay verme ihtimali konusunda iyimserliklerini dile getirmesiyle beklentiler daha bir arttı. Bununla birlikte, Opimas LLC’nin CEO’su ve kurucusu Octavio Marenzi gibi bazı uzmanlar, BlackRock’ın SEC’in yasadışı olarak faaliyet gösterdiğini iddia ettiği borsaların bir emanetçi olarak seçilmesinden dolayı yapılan spot Bitcoin ETF’si başvurularının onaylanma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

Volatility Shares’in Baş Yatırım Sorumlusu Stuart Barton, ETF’lerin onaylanmasındaki gecikmenin ana nedenlerinden birinin kripto para borsalarının düzenlenmemiş yapısı olduğunu söyledi. Ona göre kripto para borsaları için herhangi bir düzenleme getirilmemiş olması, SEC’in ETF’leri onaylamasının önüne geçiyor.

Aralarında Coinbase’e dava açan bir hedge fon yöneticisi olan James Koutoulas ve Blockstation’ın CEO’su Jai Waterman‘ın da bulunduğu uzmanlar ise ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine kısa süre içinde onay vereceğine dair şüphelerini dile getirdiler. SEC’in siyasi baskı altında olduğuna ve özellikle Coinbase’e açılan ve devam eden davalardan dolayı kısa vadede herhangi bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkmayacağını belirttiler.

BlackRock CEO’su Spot Bitcoin ETF’sinin Onaylanmasını Bekliyor

Tüm bu belirsizliğe rağmen spot Bitcoin ETF’si dalgasının oluşmasına neden olan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine onay vermesini bekliyor.

Fink, katıldığı çeşitli televizyon programlarında bu konuda olumlu bir tablo çizerken, düzenleyicilerle çalışmanın ve başvurunun onaylanmasının zaman alabileceğini kabul etti.