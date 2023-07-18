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  •   Tarih de Veren Ünlü Bitcoin Modelinin Yaratıcısı BTC Fiyatı İçin Son Tahminini Paylaştı! O Aralığı Görecek!

Tarih de Veren Ünlü Bitcoin Modelinin Yaratıcısı BTC Fiyatı İçin Son Tahminini Paylaştı! O Aralığı Görecek!

Özet

  • PlanB, Bitcoin'in 2024'deki blok ödülü yarılanmasına 40 bin ile 50 bin dolar arasında bir fiyatla girmesini bekliyor.
  • Analist, fiyatın 200 haftalık MA'nın üzerinde ve genellikle bunun %50 üzerinde olma eğilimi gösterdiğini söyledi.
  • PlanB, geçen ay yaptığı değerlendirmede Bitcoin'in boğa koşusu için hazır olduğunu söylemişti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:30
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘e (BTC) uyarladığı Stok Akış Modeli (S2F) ile ün kazanan ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim haline gelen PlanB, en büyük kripto paranın önümüzdeki aylarda 40 bin dolar ile 50 bin dolar arasında bir noktaya yükseleceği yönünde önemli bir çıkış yaptı.

Bitcoin’de 40 Bin – 50 Bin Dolar Arasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti PlanB, son strateji oturumunda Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanması etkinliği hızla yaklaşırken kripto kralının fiyatının önemli oranda artacağı öngörüsünde bulundu. Bilindiği gibi Bitcoin’in blok ödülü yarılanması etkinliği diğer bir deyişle halving, madencilerin çıkardıkları blok başına ödül olarak aldıkları BTC miktarını yüzde 50 oranında düşüren ve yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen önemli bir olaydır.

PlanB, hızla yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması etkinliği için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Burada sorulması gereken asıl soru, Bitcoin’in fiyatının 2024’ün Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasında ne olacağı? Bunu sadece bu 200 haftalık hareketli ortalamadan tahmin etmeye çalışmak mümkün. 200 haftalık hareketli ortalama şu anda aylık zaman diliminde yaklaşık 500 dolar artıyor. Bu nedenle 500 doların dokuz katı 4 bin 500 dolar eder ve Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalaması şu anda 28 bin doların biraz altında. Bu nedenle 28 bin dolar artı 4 bin dolar hesaplamasıyla yaklaşık olarak yarılanma etkinliği 32 bin dolara karşılık geliyor olacak ve Bitcoin fiyatı o dönemde bunun üzerinde olacaktır. Genellikle fiyatın yüzde 50 oranında üzerinde olması beklenir ki bu BTC’nin yarılanma etkinliğine 40 bin ile 50 bin dolar arasında bir fiyatla göreceğini gösteriyor.

“Bitcoin Boğa Koşusu İçin Hazır”

Kripto para analisti, geçen ay yaptığı benzer bir değerlendirmede, en büyük kripto paranın boğa koşusu için hazır olduğunu gösteren bir gösterge olduğunu söylemişti. PlanB’nin işaret ettiği söz konusu gösterge, Bitcoin fiyatının iki yıllık gerçekleşen maliyet fiyatının üzerine çıkmasıydı. O dönemde BTC fiyatı iki yıllık gerçekleşen maliyet fiyatının üzerine çıkmış, analist bunun her zaman önemli bir ralli sinyali olduğunu söylemişti.

Bitcoin’in gerçekleşen maliyet fiyatı, dolaşımdaki BTC’lerin en son taşındığı fiyat üzerinden hesaplanan arzın ortalama değerini alan bir metriktir.

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