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Veri analitik firması Santiment, Bitcoin’in (BTC) adres sayıları ve balina ilgilerine dair yeni bir rapor yayımladı. Kripto para birimini ele alan bir analist, fiyatı mevcut seviyelerden gerileyebileceğini vurgulayarak 22.000 dolar bölgesini işaret etti.

Santiment Raporları!

Ünlü analitik şirketinin raporlarına göre 1000 adet Bitcoin tutan adreslerin sayısı azalmaya devam ediyor. Zincir üstü analitik platformu Mart ayının ilk gününde, Ocak ve Şubat aylarında BTC fiyat artışına aracı olan bu balinaların artık sadece 2.011 olduğunu belirtti. Santiment’in raporlarındaki bu veri yaklaşık üç yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Bununla birlikte Şubat ayının son haftasından bu yana BTC, yukarı yönde önemli bir hareket gerçekleştirmedi. CoinMarketCap’e göre lider kripto para biriminin yedi günlük performansı %4,73 oranında bir düşüşle 30 günlük trendi nötr bir durma noktasına getirdi. Bu düşüş BTC’nin büyük çaplı adreslerin çıkışının etkisi altında olduğu anlamına gelebilir.

BTC’de Uzman Görüşü!

Bitcoin’in fiyatı 23.000 doların üzerinde kalırken, geçtiğimiz ay içerisinde zirveye ulaşan olumlu havanın önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. Ayrıca CryptoQuant’ın önde gelen bir kripto para analisti Achraf Elghemri, BTC’nin beklenenden daha erken 22.000 dolar civarında işlem görebileceğini belirtti. Grafiklerdeki şüpheli hareketleri vurgulayan Achraf Elghemri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de 22.241 dolarlık bir hedefim var. Bu seviyenin de çok uzun süre sonra geleceğini düşünmüyorum.

Analist ayrıca Bitcoin mevduat oranına ve Coin Days Destroyed (CDD) borsa girişi akışına atıfta bulundu. CDD, uzun süredir Bitcoin’de olan yatırımcıların duygularını yansıtan bir metrik. Dolayısıyla aşağıda gösterilen görüntüdeki artış, yüksek volatilite, tersine dönme riski ve olası satış baskısı anlamına gelebilir. Kripto para biriminin fiyatında bir diğer önemli metrik olan Bollinger Bantları’nın (BB) yüksek bir volatiliteye işaret ettiği belirtildi.