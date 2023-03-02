Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Analitik Şirketi ve Uzmandan Bitcoin’de (BTC) Kritik Uyarı! Kanıt Sundu!

Dünyaca ünlü veri analiz şirketi ve bir kripto para analisti kanıt sunarak Bitcoin'e (BTC) yönelik kritik açıklamalarda bulundu!
23:55
2 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veri analitik firması Santiment, Bitcoin’in (BTC) adres sayıları ve balina ilgilerine dair yeni bir rapor yayımladı. Kripto para birimini ele alan bir analist, fiyatı mevcut seviyelerden gerileyebileceğini vurgulayarak 22.000 dolar bölgesini işaret etti.

Santiment Raporları!

Ünlü analitik şirketinin raporlarına göre 1000 adet Bitcoin tutan adreslerin sayısı azalmaya devam ediyor. Zincir üstü analitik platformu Mart ayının ilk gününde, Ocak ve Şubat aylarında BTC fiyat artışına aracı olan bu balinaların artık sadece 2.011 olduğunu belirtti. Santiment’in raporlarındaki bu veri yaklaşık üç yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Bununla birlikte Şubat ayının son haftasından bu yana BTC, yukarı yönde önemli bir hareket gerçekleştirmedi. CoinMarketCap’e göre lider kripto para biriminin yedi günlük performansı %4,73 oranında bir düşüşle 30 günlük trendi nötr bir durma noktasına getirdi. Bu düşüş BTC’nin büyük çaplı adreslerin çıkışının etkisi altında olduğu anlamına gelebilir.

BTC’de Uzman Görüşü!

Bitcoin’in fiyatı 23.000 doların üzerinde kalırken, geçtiğimiz ay içerisinde zirveye ulaşan olumlu havanın önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. Ayrıca CryptoQuant’ın önde gelen bir kripto para analisti Achraf Elghemri, BTC’nin beklenenden daha erken 22.000 dolar civarında işlem görebileceğini belirtti. Grafiklerdeki şüpheli hareketleri vurgulayan Achraf Elghemri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de 22.241 dolarlık bir hedefim var. Bu seviyenin de çok uzun süre sonra geleceğini düşünmüyorum.

Analist ayrıca Bitcoin mevduat oranına ve Coin Days Destroyed (CDD) borsa girişi akışına atıfta bulundu. CDD, uzun süredir Bitcoin’de olan yatırımcıların duygularını yansıtan bir metrik. Dolayısıyla aşağıda gösterilen görüntüdeki artış, yüksek volatilite, tersine dönme riski ve olası satış baskısı anlamına gelebilir. Kripto para biriminin fiyatında bir diğer önemli metrik olan Bollinger Bantları’nın (BB) yüksek bir volatiliteye işaret ettiği belirtildi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin’de (BTC) Mart Ayı Tahmini! BTC’de Bu Seviyelere Hazır Olun!
Bitcoin’de (BTC) Mart Ayı Tahmini! BTC’de Bu Seviyelere Hazır Olun!
Kripto Kahini Fırsat Dedi! Altcoinler İçin Mart Uyarısı! Yıllardır Şaşmıyor!
Kripto Kahini Fırsat Dedi! Altcoinler İçin Mart Uyarısı! Yıllardır Şaşmıyor!
Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!
Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Herkesin Gözü Burada Olmalı! 3 Engel Aşılmalı! Bitcoin Fiyatını Bunlar Tutuyor!
Herkesin Gözü Burada Olmalı! 3 Engel Aşılmalı! Bitcoin Fiyatını Bunlar Tutuyor!
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Hedef Burası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Kısa Vadeli Tahminler!
Hedef Burası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Kısa Vadeli Tahminler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023