Kral kripto para biriminin ilerleyen saatlerde 29.700 dolara düşebileceğine dair uyarımızı yayınlamıştık. Beklenen oluyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 29.790 dolardan alıcı buluyor. Kral kripto 30.400 doları aşamadığı için şimdi 29.790 dolar seviyesinde ve düşüş panik satışlarıyla daha da derinleşebilir. Peki ETH ve diğerlerini bekleyen şey ne? İşte detaylar.

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum (ETH) fiyatı 14 Temmuz’da yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, hemen ardından düşerek önceki yukarı yönlü hareketin tamamını riske attı. ETH fiyatı şu anda direnç seviyelerinin kritik bir birleşiminin altında işlem görüyor ve buna verilecek tepki gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Bitcoin cephesindeki son olumsuzluğu dikkate alırsak fiyatta daha büyük düşüş olası görünüyor.

Ethereum fiyatı 21 Haziran’da azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Daha sonra, 14 Temmuz’da 2.029 dolarlık yerel zirvesine ulaştı. Görünüşe göre bu yüksek seviye, 1.940 dolarlık direnç alanından bir kopuşa neden oldu. Bu hem yatay bir direnç alanı hem de 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olduğu için çok önemli bir dirençtir. Bu nedenle, hattan ve direnç alanından kopuş nedeniyle, ETH fiyatının onu yeni zirvelere taşıyacak bir yükseliş trendinin tersine dönmeye başladığı görülüyordu. Ancak, ETH kısa bir süre sonra 1.94 dolar bölgesinin altına düşerek önceki kırılmayı geçersiz kıldı.

ETH ve Altcoinler Yorum

Altcoin kralı özelinde 1.940 doların direnç olarak konumunu sağlamlaştırması bekleniyor. Daha kısa vadeli altı saatlik zaman diliminden elde edilen teknik analiz de net bir yön tayin edemiyor. Dalga sayımı, ETH fiyatının 15 Haziran ile 3 Temmuz arasında beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamladığını göstermektedir. O zamandan beri, bir A-B-C yapısı içinde fiyat dalgalandı.

Ancak, düzeltmenin tamamlanıp tamamlanmadığı ya da ETH fiyatının başka bir düşük seviyeyi tamamlayıp tamamlamayacağı belirsizdir. Şimdiye kadar, A:C dalgaları tam olarak 1:1 oranına sahipti. Bu da düzeltmenin tamamlandığını göstermektedir. Ancak, fiyatın düşmesi halinde ETH 1.790 dolara kadar gerileyebilir.

Kripto paralar genelindeki olumsuz hava yaklaşan Fed toplantısından besleniyor. Faiz artışı ihtimali yüksek ve son gelen pozitif verilere rağmen hissiyat değişmedi. O halde önümüzdeki hafta Çarşamba akşamına kadar bu tarz düşüşler görebiliriz.