Popüler bir kripto para analisti, nadir görülen bir teknik göstergenin tarihte yalnızca üçüncü kez yanıp sönmesi nedeniyle kripto para birimlerinin yakında parabolik bir koşuya girebileceğini ileri sürdü.

Kripto Para Piyasası Değeri!

TechDev olarak bilinen uzman analist, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında toplam kripto pazarının, 2015 yılının sonlarında ve 2020’de büyük boğa koşularının başlamasına yol açan benzer bir şekilde genişlemeye başladığını belirtti.

Kıdemli analist TechDev’e göre, toplam kripto para piyasası değeri üç hafta boyunca konsolide oldu ve 20 günlük hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıktı. Ayrıca BTC‘nin volatiliteyi ölçen Bollinger bantlarının son derece dar aralıklara sıkıştırıldığına dikkat çekiyor ve bu da volatiliteli bir hareketin yakın olduğunu gösterebilir. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasası değeri, tarihteki en sıkı üç haftalık sıkıştırmanın ardından 20 günlük MA’nın üzerindeki fiyatla genişlemeye başlıyor. Daha önce sadece iki kez yaklaştı bile. 2019 da değildi ve her ikisi de büyük bir parabolik hareket başlattı.

“Bitcoin’de Parabolik Hareket!”

Uzman isim bazı analistlerin tarihi XRP kararının ardından güçlü bir altcoin piyasası öngördüğünü belirtiyor. Ayrıca Bitcoin‘in (BTC), 2016’ya benzer şekilde hakimiyeti düşerken altcoinlerle birlikte toparlanabileceğini söyledi. TechDev açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin hakimiyetinde potansiyel bir büyük zirveye yaklaşan altcoin yükselişi etkileri olan bazı dönüm noktası kararlarının tesadüfen geldiğini duydum. Ve evet, Bitcoin aynı anda parabolik hale gelebilir.

Analiste göre Bitcoin’in boğa döngülerinin katalizörü, her dört yılda bir gerçekleşen halving olayları değil, piyasa likidite döngüleridir. TechDev, Çin 10 yıllık tahvilini dolar endeksine (DXY) karşı koyarak küresel likidite döngülerini tasvir ediyor ve doların Bitcoin’e ve riskli varlıklara akışını gösteriyor. Analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi: