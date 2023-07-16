Blockchain analitik firması Santiment’in yakın tarihli bir gönderisinde, XRP sadece üç saat içinde %87’lik şaşırtıcı bir artış yaşadığı için kripto dünyası fırtınaya tutuldu. Bu önemli fiyat artışına, şu anda piyasa değerine göre beşinci sırada yer alan XRP için işlem hacminde kayda değer bir artış ve zincir üstü metriklerde bir artış eşlik etti.

Santimet Verileri!

Santiment tarafından bildirildiği üzere bu fiyat hareketinin tetikleyicisi, SEC ile Ripple arasında devam eden davada bir mahkeme kararıydı. Mahkemenin kararı, XRP’nin kripto para borsalarında satıldığı şekliyle, ABD’de bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi gerektiği yönündeydi. Bu karar, XRP topluluğunda heyecan uyandıran bir karardı. Karar, XRP için önemli bir düzenleyici engeli ortadan kaldırıyor ve menkul kıymet dışı varlıklarla birlikte gelen finansal avantajlar ve artan özgürlük nedeniyle potansiyel olarak daha fazla yatırımı teşvik edebilir.

Ripple Raporları!

Bununla birlikte Santiment’in analizi, piyasanın bu karara tepkisinin ani ve yoğun olduğunu gösterebilir. Bir varlık hakkındaki tartışmaların yüzdesini, tüm ilk 100 piyasa değeri varlığına kıyasla ölçen XRP’nin sosyal hakimiyeti, tüm tartışmaların %7,4’üne yükseldi. Bu dikkat seviyesi, Ocak 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye. Santiment böyle bir volatilitenin ardından bir soğuma dönemi beklerken, yatırımcılar odaklarını başka bir yere kaydırdığında ikinci bir yükseliş dalgasının oluşabileceğini öne sürebilir.

Öte yandan analiz şirketi Santiment’e göre, XRP ağındaki 100.000 dolar veya daha fazla değere sahip balina işlemleri de 2023’teki en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu tür toplam 637 işlem kaydedildi, bu da bu büyük işlemlerin fiyat yükselişini gösterebilir. Analitik şirketi Santiment, bu büyük paydaşların Mayıs ayı başlarında, hatta mahkeme kararından önce başlayan, uzun süredir devam eden bir birikim eğilimine dikkat çekti.