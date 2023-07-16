BlackRock tarafından öne çıkan bir spot Bitcoin ETF’si için çeşitli borsa yatırım fonu (ETF) tekliflerinin inceleme sürecini yakından takip etmesi bekleniyor. Bloomberg Intelligence’dan Eric Balchunas ve James Seyffart’a göre, BlackRock tarafından yapılan 550 ETF başvurusundan yalnızca biri reddedildi.

Kripto Piyasalarında Son Durum!

Bitcoin, bir sonraki katalizörünü beklerken konsolide olurken bile, birkaç altcoin katı alımlara tanık oluyor. Bu, Bitcoin’in pazar hakimiyetini %50’nin altına çekti, bu da odağın yakın vadede altcoinlere kayabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde lider kripto para biriminin hareketlerini inceleyelim.

Bitcoin 13 Temmuz’da 31.000 doların üzerinde kapandı ancak bunun bir boğa tuzağı olduğu kanıtlandı çünkü ayılar fiyatı 14 Temmuz’daki seviyenin altına çekti. Bu, ayıların 31.000 dolar ile 32.400 dolar arasındaki bölgeyi kuvvetle savunduğunu gösterebilir.

Son birkaç günün fiyat hareketi, RSI üzerinde düşüş eğilimi oluşturdu. Bu, zayıflayan bir yükseliş momentumunu gösterebilir. Ayılar, fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalamanın 30.187 dolar altına çekerek avantajlarını artırmaya çalışabilir. Bunu başarabilirlerse, BTC/USDT paritesi 50 günlük basit hareketli ortalamaya 28.631 dolara düşebilir.

Bitcoin Analizi!

Boğalar düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı hızla 31.000 doların üzerine çıkarmak ve sürdürmek zorunda kalabilir. Parite daha sonra 32.400 dolara tırmanabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, arada büyük bir direnç olmadığı için potansiyel olarak 40.000 dolara giden yolu temizleyebilir.

Parite 4 saatlik grafikte hareketli ortalamaların altına düşerek talebin daha yüksek seviyelerde kuruduğunu gösterebilir. Ayılar, daha derin bir düzeltme başlatmak için fiyatı 29.500 doların altına düşürmek ve sürdürmek zorunda kalabilir. Parite daha sonra 27.500 dolara düşebilir.

Alternatif olarak boğaların 32.400 dolara doğru bir yükseliş başlatmak için fiyatı 31.000 doların üzerine çıkarması ve sürdürmesi gerekebilir. Kripto para biriminin fiyatı 32.400 dolardan düşerse ancak 31.000 dolardan geri dönerse, boğaların seviyeyi desteğe çevirdiğini gösterebilir. Parite daha sonra 40.000 dolara doğru bir ralli başlatabilir.