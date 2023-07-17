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  •   Ve Başladı! Bu 7 Altcoin’de En Az 25 Milyon Dolarlık Satış Yapıldı! Çok Daha Fazlası Geliyor!

Ve Başladı! Bu 7 Altcoin’de En Az 25 Milyon Dolarlık Satış Yapıldı! Çok Daha Fazlası Geliyor!

Özet

  • Kripto kredi şirketi Celsius, mahkemeden aldığı izinle elindeki altcoinleri BTC ve ETH'ye dönüştürmek için altcoin satışlarına başladı.
  • Zincir üzeri verilere göre şimdiye kadar 7 altcoinde en az 25 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
  • Şirketin elinde 14 farklı altcoin'de on milyonlarca dolar değerinde varlık bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
09:28
17 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

İflas eden kripto kredi şirketi Celsius, elindeki altcoinler’i Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) dönüştürmek için mahkemeden aldığı izin sonrası altcoin satışlarına başladı. Popüler zincir üzeri analiz sağlayıcısı Lookonchain, Celsius’un şimdiye kadar gerçekleştirdiği altcoin satışlarının listesini paylaştı.

En Az 25 Milyon Dolarlık Altcoin Satışı Yapıldı

Önde gelen zincir üzeri analist sağlayıcısı Lookonchain, Celsius’un altcoin satışlarına başladığını ve şimdiye kadar 7 altcoin’de en az 25 milyon dolarlık satış yaptığını bildirdi.

Lookonchain’in derlediği veriler kripto kredi şirketinin BTC ve ETH’ye dönüştürmek için 8.5 milyon dolar değerinde 1.27 milyon Chainlink (LINK), 7.84 milyon dolar değerinde 2.83 milyon Synthetix (SNX), 3 milyon dolar değerinde 12 bin 597 Binance Coin (BNB), 2.26 milyon dolar değerinde 4.45 milyon 1Inch (INCH), 1.9 milyon dolar değerinde 8.53 milyon 0x Protocol (ZRX), 713 bin dolar değerinde 439 bin FTX Token (FTT) ve 235 bin dolar değerinde 186 bin 149 Bone ShibaSwap (BONE) sattığını gösteriyor.

2022’nin Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan kripto kredi şirketi Celsius, iflas sürecine ilişkin devam eden hukuki süreçte Haziran ayının sonunda önemli bir girişimde bulunarak elindeki tüm altcoinler’i BTC ve ETH’ye dönüştürme talebinde bulunmuş, ABD New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi şirketin elindeki altcoin’leri 1 Temmuz’dan itibaren BTC ve ETH’ye dönüştürmesine onay vermişti. Bu onayın ardından ilk altcoin satışları gerçekleştirilmiş oldu.

Celsius’un Cüzdanlarında Tuttuğu Altcoinler

Zincir üzeri veriler şirketin elinde 14 farklı altcoin’de on milyonlarca dolar değerinde varlık olduğunu gösteriyor. Celsius’un gerçekleştirdiği son altcoin satışları dikkate alınmadığında, elinde olan altcoinler ve miktarları şu şekilde:

  • 60 milyon 348 bin Celsius (CEL),
  • 91 milyon 630 bin Polgon (MATIC),
  • 103 milyon 65 bin Chainlink (LINK),
  • 1 milyon 832 bin Polkadot (DOT),
  • 197 bin Litecoin (LTC),
  • 106 bin Aave (AAVE),
  • 53 bin Bitcoin Cash (BCH),
  • 439 bin FTX Token (FTT),
  • 864 bin Uniswap (UNI),
  • 145 bin Solana (SOL),
  • 47 milyon 851 bin Stellar (XLM),
  • 19 bin Binance Coin (BNB),
  • 3 milyon 119 bin EOS (EOS),
  • 5 milyon 567 bin Serum (SRM).

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