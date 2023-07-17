Dümeninde ünlü kripto para yatırımcısı ve önde gelen Bitcoin (BTC) destekçisi Cathie Wood‘un olduğu ARK Invest, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in hisselerindeki son ralliyi nakde çevirmek için 14 Temmuz’da 50.5 milyon dolar değerinde Coinbase (COIN) hissesi daha sattığını bildirdi.

ARK Invest’in COIN Hisselerindeki Satışı Tam Gaz Devam Ediyor

ARK Invest, üç farklı fonda 480 binden fazla COIN hissesi sattı. Teknoloji odaklı yatırım yönetimi şirketi, Coinbase’de şu anda 10.5 milyondan fazla hisseye sahip ve bu da onu COIN’in en büyük sahiplerinden biri yapıyor.

Coinbase hisseleri, borsanın aralarında dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın başvurusununda bulunduğu beş spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuru sahibi ile gözetim-paylaşım anlaşmaları yaptığını duyurmasının ardından kısa süre önce 107 dolar son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yükselişin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) en sonunda ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağı ve bunun hisse senedindeki yükselişi daha çarpıcı bir boyuta taşıması bekleniyor olmasına rağmen ARK Invest’in yaptığı satışlar dikkat çekiyor.

Birçoğu ARK Invest’in SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine beklendiği gibi yakın zaman içinde onay vermeyeceğine inandığını belirtirken, kimisi satışları basit bir kar satışları olduğunu iddia ediyor.

Bu Satıştan Hemen Önce 12 Milyon Dolarlık COIN Hissesi Satmıştı

ARK Invest’, bundan önce Coinbase’in hisse senetlerinin 11 Temmuz’da son bir yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 89 dolara yükselmesinin ardından 12 milyon dolar değerinde COIN hissesi sattı.

Coinbase hisseleri geçen haftayı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,58 düşüşle 105,31 dolardan kapattı. ARK Invest, bir süredir ısrarla yaptığı COIN hissesi alımlarıyla gündemdeydi. ABD merkezli dev kripto para borsasının hisseleri 28 Aralık 2022 tarihinde 32,53 dolara kadar düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.