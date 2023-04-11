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Kral kripto para birimi nihayet 30.000 doları aştı ve yatırımcıları psikolojik olarak rahatlattı. Bu seviye oldukça önemliydi. Özellikle 2021 yılındaki iki büyük düşüşte bu seviye önemli destek bölgesiydi. Her gün binlerce analist piyasalara dair tahminlerini paylaşıyor. Ancak bunların pek azı başarılı oluyor. Örneğin Capo, bugün bile düşüş tezinin %100’lük yükselişe rağmen geçersiz olmadığını savunuyor.

En İyi Kripto Para Analisti

Dün yaptığı tahminin ardından zaman onu haklı çıkardı. Üstelik sadece 24 saat içinde haklılığını ispatladı. Stockmoney Lizards kullanıcı adıyla bilinen uzman dün yaptığı değerlendirmede mevcut salınım döneminin ezici bir çoğunlukla muhtemel sonucunun “yukarı” olduğuna inanıyordu. En son grafik tahmininde, BTC/USD’nin 30.000 dolara yakın aynı direnç bulutunu korurken bir dizi daha yüksek dip yaptığını vurguladı. Bitcoin bir “karar noktasına” ulaştığında, bunun boğaların kazanmasıyla sonuçlanacağına inanıyordu.

Aynı gün yayınlanan analiz, bir direnç seviyesi “x kez test edilmiş ve kırılmamışsa, bu seviyenin zayıfladığına ve bir kırılma olasılığının daha yüksek olduğuna dair bir işaret olabilir” fikrini güçlendiriyor. Nitekim öyle de oldu kırılan direncin ardından fiyat yeniden 30.000 doları aştı.

Bitcoin (BTC) Hedefi

Peki 24 saat önce verdiği hedef başarıya ulaşmış olan Stockmoney Lizards uzun vadede nasıl bir gelecek hayal ediyor? Uzun vade için oldukça heyecan verici bir tahminde bulunan analist yatırımcıların ağzını sulandırıyor. Stockmoney Lizards tarafından ortaya atılan görüş (ve birçok analistin de farklı versiyonlarıyla desteklediği) 2019 ve 2023 yılının birbirine benzediği yönünde. Aşağıdaki grafiği paylaşan uzman isim 40.000 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş dönemi yaşayacağımızı düşünüyor.

Bu grafiği Bitcoin henüz 30 bin dolara ulaşmadan önce paylaşmıştı. Evvelki haftalarda da benzer görüşler ifade etti. Şimdi Bitcoin için 40.000 dolarlı hedeften daha önemli olan şey artık bu kırılımdan sonra fiyatın 32.000 dolar ve üzerinde kalıcılık elde etme ihtimalidir. Bu senaryoda altcoinler artık kademeli şekilde yükseliş hareketlerini başlatabilir. Nitekim bir kısmı öncü hareketlerini başlattı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.