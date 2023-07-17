Yeni haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,3 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,21 trilyon dolara geri çekildi.

Bitcoin (BTC), Haftaya Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,3 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, haftanın ilk gününde BTC‘deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1920 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,21 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan kripto para piyasası, yeni haftaya nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının haftanın ilk gününde düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu. Compound (COMP), Lido DAO (LDO), Pepe coin (PEPE), Chainlink (LINK) ve Bitcoin Cash (BCH) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde yükselişlere devam eden ve kripto para piyasasından pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Özellikle piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında piyasadan pozitif ayrışan XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,7’lik bir yükseliş kaydederek 0,73 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.