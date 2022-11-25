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Bitcoin Düşmanı Dev Altcoin, İlk 8’de! Bitcoin’e Verdi Veriştirdi!

Bu altcoin Bitcoin'e karşı iğneleyici tutumunu devam ettiriyor. Peki amaçları ne? Neden bunu yapıyorlar.
19:05
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük 8 kripto para arasında Bitcoin’i her fırsatta hedef alan bir proje var. Hatta daha fazlasını da yapıyor olabilirler. Geçtiğimiz yıl bu iddia daha fazla dillendiriliyordu. En büyük 8 kripto para arasında olan bir altcoin Bitcoin aleyhine propagandasına devam ediyor. Bu kripto şirketinin Bitcoin karşıtı lobicilik faaliyetlerini finanse ettiği de iddia ediliyordu.

Ripple Bitcoin Düşmanı Mı?

Blockchain şirketi Ripple‘ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, Bitcoin’in kendi bankanız olma yönündeki ana hedefini gerçekleştiremediğini belirtti. Schwartz’ın eleştirisi, Vitalik Buterin‘in Twitter’da paylaştığı bir alıntıya yanıt olarak geldi. Kanadalı programcı, blockchain‘in Uber’i işsiz bırakacağını ve taksi şoförlerinin doğrudan müşterileriyle çalışmasına izin vereceğini savunarak aracıları ortadan kaldırmanın önemini vurguladı. Ancak Schwartz, bunun proof of work ve proof of stake blockchainleri için geçerli olmadığını söylüyor.

Bitcoin‘in çıkış noktası aracıların olmaması ve kendi bankanız olmanızdı. Bu hedefe ulaşamadı. Ancak temel önermeniz en azından biraz yanlış. Örneğin Google (ve diğerleri) DNS’i halka ücretsiz olarak sağlıyor. Elbette kendilerine göre sebepleri var. Veri elde ediyorlar. Kendilerini tanıtıyorlar. PoW ve PoS sistemleri, bu tür modellerin çalışmaması için işlem maliyetini kasıtlı olarak artırır. Sorun şu ki, pek çok insan bu sorunun kendi sistemlerinde zaten çözülmüş olduğu yalanını söylüyor. Zaten çözülmüş olduğunu iddia ettiğimiz bir sorunu çözemeyiz.”

Schwartz’a göre tıpkı Uber ve kredi kartı şirketleri gibi blok üreticileri de ücretleri mümkün olduğunca yüksek tutmaya teşvik ediliyor. Bu nedenle Ripple yöneticisi Buterin’in iddiasının hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor.

“Uber sürücüyü vergilendirmeye çalışırken, blok üreticileri belirli bir işlemin göndericisini vergilendirmeye çalışır.”

Ripple Neyi Amaçlıyor?

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’in sözlerini tekrar eden Schwartz Bitcoin’in “gereksiz yere” madencilerin aracı olarak işlemlere vergi uygulamasına izin verdiğini söylüyor. Ripple diğer kripto paralara göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Özellikle XRP’yi kendilerinden ayrı bir yapı olarak lanse etmeye başladıklarından bu yana Ripple kripto yerine blockchain şirketi gibi bir tavır takınmaya başladı. Devletlere dijital ulusal para birimi konusunda destek olan bu şirket ilk çıktığı günlerdeki kripto yanlısı tavrından bir miktar uzaklaşmış durumda.

Larsen de Bitcoin kullanıcılarını çok fazla enerji tükettikleri için defalarca eleştirmişti. Ayrıca kısa bir süre önce Greenpeace ile birlikte bir kampanya başlatarak topluluğu enerji yoğun proof-of-work mutabakat algoritmasından vazgeçmeye çağırmıştı. Tüm bu hareketler ilerleyen süreçte kripto endüstrisinin onlara karşı cephe almasına neden olabilir. XRP ile fonlanan şirketin şimdi XRP’yi bir nevi terk etmesi gibi yakında Ripple başta Bitcoin olmak üzere kripto endüstrisini terk etmeye hatta cephe almaya hazırlanıyor olabilir.

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