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Bloomberg Analistinden Kritik Uyarı! Bitcoin ve Ethereum’a Dikkat!

Bloomberg'in dünyaca ünlü kripto para analistinden Bitcoin (BTC) ve Ethereum'a (ETH) kritik yorum! Yatırımcılar bu seviyeye dikkat!
23:15
28 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg Intelligence kıdemli kripto para analisti Mike McGlone, lider akıllı sözleşme platformu olan  Ethereum’un (ETH) grafiklerinde güçlü bir destek bölgesini öngördüğünü, Bitcoin’in (BTC) ise daha da düşebileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Yüzde 38 Düşüş!

Deep Dive sunucusu Cassandra Leah ile yaptığı yeni bir röportajda kıdemli analist McGlone, lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyatından %38 oranında düşebileceğini ileri sürdü. Ancak McGlone, önde gelen kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün piyasalara etkisinin bir sonucu olarak Bitcoin’in daha fazla düşebileceğini ardından yeniden yükselebileceğini belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin geçerli bir nedenle sert bir şekilde düşüş yaşadı. Bence hala düşüş eğilimi hakim… Öncelikle iyimser başlayalım. Büyük resimde, hala Bitcoin’in temel durumunu yeni ortaya çıkan bir varlık/teknoloji olarak görüyorum. Zamanla daha büyüyecektir. Ancak 10.000 ila 12.000 dolar seviyeleri arasında çok iyi bir zemine ulaşabilir. Belirttiğim bölge çok sağlam bir destek. Ve eninde sonunda bir noktada öne çıkacak ve yukarı yönlü hareketine devam edecek.

Ethereum Analizi

Bitcoin’in ardından ikinci en büyük altcoin olan Ethereum’u ele alan McGlone, akıllı sözleşme platformunun muhtemelen 1.000 doları aşabileceğini belirtti.

İzlediğim ve yakından takip ettiğim bir diğer altcoin ise Ethereum. 17 Aralık Perşembe günü konuştuğumuz gibi 1.200 dolar civarında olan Ethereum, 2019’un sonundan bu yana yaklaşık 12 kat arttı. Bu seviye pandemi döneminin hemen öncesi. Belirttiğim sebeple, 1.000 dolar civarındaki bu seviyeye oldukça sağlam bir destek olarak bakalım.

Bununla birlikte uzman analist McGlone, kripto para borsası FTX’in çöküşünün etkilerinin muhtemelen satışlarla piyasayı aşağı çekmeye devam edebileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

FTX’in geçirdiği zorlu süreç piyasalarda etkisini devam ettirebilir. Piyasalardaki her bir risk yöneticisi ve mütevelli şu anda tüm risk yönetimlerini, tüm varlıklarını ve bağlantılarının olduğu herkesi iki kez kontrol ediyor. Bu durumun sadece bir başlangıç olduğunu ve aynı zamanda insanların duraksamalarına neden olduğunu düşünüyorum.

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