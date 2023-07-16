SHIB, LUNC ve daha birçok altcoin için dolaşım arzından yapılan yakımlar harika haberler. Hele ki 100 milyon dolarlık yakım. Kesinlikle başka bir altcoinde olsaydı fiyatında devasa artış görürdük. Ancak bir sorun var. Yakımlar stablecoinde olduğunda bu onun için pek de iyi bir haber olmuyor. USDC cephesindeki erime dikkat çekici.

USDC Coin Arzı Düştü

Geçtiğimiz hafta Circle’ın USDC stablecoin’i dolaşımdaki arzını yaklaşık 100 milyon dolar azalttı. Circle’a göre, geçtiğimiz Pazar günü sona eren yedi gün içinde USDC itfaları 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yeni token ihracı 1,3 milyar dolarda kaldı.

Dünyanın en büyük ikinci stablecoin‘inin bu tür düşüşler ışığında konumunu koruyup koruyamayacağına dair sorular ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta USDC dolaşımında yaşanan düşüş, çarpıcı olsa da benzersiz bir olay değildir. Bir önceki ay 4,6 milyar dolar itfa edildi ve daha düşük miktarda 3,6 milyar dolarlık yeni stablecoin ihraç edildi.

Stablecoin Arz Değişimleri

Dolaşım arzındaki hareketlilik stablecoinlerde çok daha yoğun oluyor. Talebe bağlı olarak haftalık, aylık periyotta değişebilen arzlar eğer sürekli düşüş yaşanıyorsa ilgili stablecoin için büyük bir soruna işaret eder. USDC cephesinde korkutucu olmasa da istikrarlı bir arz erimesi söz konusu. Bir yıla yayılan bu düşüş eğilimi, USDC’nin piyasa değerinden yaklaşık 28 milyar doların silinmesine neden oldu. USDC’nin arzı yalnızca Mart ayında 10 milyar dolarlık bir daralmaya tanık oldu. O dönemde, Circle’ın iflas eden ABD bankasıyla ilişkisi nedeniyle yatırımcıların kaçıştığını görmüştük.

USDC arzı azalırken, Circle‘ın ana rakibi olan Tether geçtiğimiz yıl önemli adımlar atarak lider konumunu sağlamlaştırdı. On-chain veriler, geçtiğimiz yıl USDT dolaşımında yaklaşık 17,8 milyar dolarlık bir artış olduğunu ve bu büyümenin çoğunun 2023 yılında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, USDC arzının 100 milyon dolar düştüğü aynı hafta, dolaşımdaki toplam USDT miktarı 22 milyon dolar arttı.

USDT’nin hakimiyeti son aylarda önemli bir büyüme yaşadı ve şu anda %7’nin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, Tether’in arzı toplam piyasa değerinin yüzdesi olarak defalarca %8’i aştı. Buna karşılık, USDC’nin piyasa hakimiyeti Ocak ayında %5’in altına düştü ve o zamandan beri toparlanamadı, şu anda %2,3 civarında seyrediyor.