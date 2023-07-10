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Binance‘in ABD kolu Binance.US’deki kripto paralar, kripto para topluluğunun “kripto depeg” olarak adlandırdığı negatif primle işlem görüyor. Küreselde spot fiyatları sırasıyla 30 bin dolar ve bin 855 dolar olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) fiyatı Binance.US‘de sırasıyla 27 bin 650 dolar ve bin 700 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, Binance.US’deki negatif primin bir arbitraj fırsatı mı yoksa bir tuzak mı olduğunu sormaya başlamış durumda.

BTC, ETH Gibi USDT’de Negatif Primle İşlem Görüyor

Bitcoin ve Ethereum gibi dev kripto paralar negatif primle işlem görürken, Binance.US’de Tether (USDT) de düzenleyici kurum ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı dava ve ABD doları yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alınmasının ardından 0,91 dolardan işlem görüyor.

Bununla birlikte Binance.US’de BTC ve ETH fiyatları, yatırımcıların arbitraj fırsatını değerlendirmek için harekete geçmesinin sonucunda yüzde 2 arttı. Bu artış, düşük fiyatlardan satın alarak başka bir kripto para borsasında daha yüksek fiyatlardan satış yapabilme fırsatını değerlendirmek isteyen yatırımcıların harekete geçmesinin bir sonucu. Bu, her ne kadar iyi bir arbitraj fırsatı gibi görünse de ABD doları yatırma işlemlerinin yaklaşık bir aydır askıda olmasından dolayı bu fırsattan yalnızca Binance.US’de ABD doları bulunan yatırımcılar faydalanabiliyor.

Binance.US’de başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto paranın negatif primle işlem görmesi SEC’in açtığı davanın yanı sıra, kripto para borsasının birçok üst düzey isminin geçen hafta istifa etmesiyle geleceğine ilişkin endişelerin artmasının bir sonucu.

Ünlü İsim Yatırımcıları Binance.US Konusunda Uyardı

Dijital varlık yatırım şirketi Cinneamhain Ventures’in ortaklarından Adam Cochran, yatırımcıları Binance.US’de işlem yapmamaları konusunda uyardı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın borsaya dava açmaya hazırlandığı bir dönemde Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu (CZ) piyasayı belirsizliğe sürüklediğini iddia ederek hedef alarak “CZ’nin sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak bir tanrı olduğuna inanan tüm Binance simsarları, Binance.US’e para yatırabilir ve istediğiniz zaman ucuz fiyattan kripto para alabilirsiniz.” dedi.

Kripto para piyasası şu an için düzenleyici baskıların bir sonucu olarak ciddi bir likidite sorunuyla karşı karşıya ve kripto para borsalarındaki likidite tarihi dip seviyelerde. Binance ve Coinbase gibi küresel kripto para borsalarındaki likiditeyi artırmak için çeşitli stratejiler kullanılırken, önemli promosyonlar sunuluyor.