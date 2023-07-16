Kripto para piyasalarının 2022 yılında dip yapacağını söyleyen ve şimdilik haklılığını koruyan ünlü isim yeni tahminini açıkladı. Geçmişte doğru tahminlerde bulunan isimlerin popülerliği zamanla daha da artıyor. Ark Invest’in eski analisti Chris Burniske boğa sezonu konusunda diğer analistlere benzer bir görüş açıklıyor. İşte detaylar.

Dibi Bilen Analistin Kripto Yorumu

Şu anda Placeholder Capital’in ortağı ve ARK Invest’in eski analisti olan Burniske, bir dizi yeni proje ve katalizörle desteklenen yeni bir boğa döngüsünün oluşmakta olduğunu söylüyor. Risk sermayesi yatırımcısı Chris Burniske 2022 yılında kripto para dibinin FTX olayıyla gerçekleştiğini savunmuştu. Ardından kral kripto para birimi dipten yaklaşık %100 oranında yükseldi.

Son piyasa değerlendirmesinde ise şunları söyledi;

“2013’ün çılgınca olduğunu düşünüyorduk, ta ki 2017’yi görene kadar. 2017’nin çılgınca olduğunu düşünmüştük, ta ki 2021’i görene kadar. 2025’i görene kadar 2021’in çılgınca olduğunu düşünüyorduk. Düzenleyici akımlar değişiyor, yeni ürünler piyasaya sürülüyor, IFS (internet finansal sistemi) olgunlaşıyor, NFT‘ler yaygınlaşıyor. BlackRock CEO’su Larry Fink yükselişte ve bir kez daha faiz oranları düşecek, risk varlıkları yeniden yükselişe geçecek.”

Analistin boğa için beklentisi 2025 yılına işaret ediyor.

Kripto Paraların Geleceği Yorum

Chris sonunda çoğu kripto projesinin binlerce blockchain’in güvenlik için yararlandığı az sayıda layer1 çözümünde konsolide olacağını tahmin ediyor.

“Gelecekte her şey, bir avuç multi-trilyon dolarlık temel katmanın güvenliğinden yararlanan bir toparlanma haline gelecek işte bu kadar basit. Bir katmanın (altyapı) konsolidasyonu, kazananların sağlamlaşmasına ve orada değer kazanmasına yol açarken, altyapının uzun kuyruğunun değerini yok eder. VC (risk sermayesi) altyapı oyununu çok uzun süre oynayanlar haklı olarak yanacaklardır. Bu konsolidasyon sayesinde, blok alanı-hizmet sağlama maliyeti düşecek ve uygulama katmanında genişleme ve deneyselliğin artmasına yol açacaktır. Bunun belirginleşmesi bir döngü alabilir.”

Bu yılın başlarında Burniske, Solana‘yı bir sonraki boğa piyasası döngüsü için en büyük fırsatlardan biri olarak adlandırdı.

“Bence çekişmeli ve dikkat etmeniz gereken bir ekosistem seçmem gerekseydi ve çekişmesi nedeniyle değeri düşük olsaydı, bu Solana olurdu.”

O günlerde ünlü analist Solana’yı bir uçak gemisine benzetmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.