Birçok altcoin son XRP Coin müjdesinin ardından ciddi fiyat artışları yaşadı. Ünlü analistse bazı altcoinler için uyardı. Eğer Cowen haklı çıkarsa bu durumu değerlendiren yatırımcılar süreçten kazançlı çıkabilir. Peki popüler kripto para yorumcusunun beklediği sırada fiyat hareketi hangi yöne olacak?

Polkadot, Cardano, Avalanche Yorum

Yatırımcıların yakından izlediği yorumculardan olan Cowen son piyasa değerlendirmesinde Ethereum (ETH) rakipleri Polkadot (DOT), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) dahil olmak üzere bir avuç altcoin için kısa süreli ralliler öngörüyor. Yeni bir strateji oturumunda, kripto trader Benjamin Cowen 2023’te altcoinlerin 2018’de yeni düşük seviyelere gerilemeden önce önemli ölçüde yükseldiklerinde izledikleri modeli takip etmelerinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Cowen’a göre, mevcut altcoin rallisi geçmiştekilerden farklı olmayacak ve Bitcoin’in (BTC) hakimiyet seviyesi kendini yeniden tesis ettiğinde muhtemelen duracak. Yatırımcılar, toplam kripto piyasa değerinin ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu takip ettiği için Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) grafiğini yakından izliyor.

Kripto Yorumcusu Altcoin Tahmini

BTCD cephesindeki artış altcoinlerin daha büyük kayıplar yaşamasıyla sonuçlanıyor. Nitekim Haziran ayının ikinci haftasında bunu tecrübe etti. SEC’in açtığı davaların ardından altcoinlerden BTC’ye kaçış hızlandığı için altcoin yatırımcıların çift haneli kayıpları göğüslemek zorunda kaldı. Cowen şunları söyledi;

“Benim görüşüm, aksi kanıtlanana kadar altcoin piyasasının daha önce gördüklerimizden farklı olmadığı yönünde. Farklı değil. Altcoin piyasası 2018’de Bitcoin’e karşı sıçradı, 2019’da Bitcoin’e karşı sıçradı, ancak 2019’un sonunda Bitcoin’in piyasa değerinin %25’ine kadar geriledi… Benim tahminim Bitcoin hakimiyetindeki rallinin eninde sonunda devam edeceği yönünde. Belki %49 ila %50 seviyesini test ediyor olabilir ama benim tahminim eninde sonunda devam edeceği yönünde ve bunun nedeni net likiditenin tekrar düşmeye başlaması olacak.”

Cowen’a göre, aralarında Polkadot, Cardano, Avalanche ve Polygon’un da bulunduğu bir dizi altcoin şu anda 20 haftalık basit hareketli ortalamalarını (SMA) direnç olarak görüyor. Geçtiğimiz hafta Cowen, Bitcoin’in hakimiyet seviyesinin yükselmeye hazır görünmesi nedeniyle altcoinlerin “ezileceğini” öngörmüştü.