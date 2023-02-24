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Avalanche (AVAX) ağı, piyasa volatilitesi yavaşlasa bile son yedi gün içerisinde güçlü geliştirme faaliyetini sürdürdü. Ağın bu hafta geliştirme etkinliği açısından nasıl performans gösterdiğine bir göz atalım.

AVAX’da Geliştirme Faaliyeti!

Avalanche‘ın sosyal hakimiyeti, son 24 saatte yeni bir haftalık zirveye ulaştı ve bu durumda ağın çok fazla ilgi gördüğünü doğruluyor. Geliştirme etkinliği metriği de son yedi gün içinde keskin bir büyüme kaydetti ve geliştiricilerin yoğun olduğunu doğruladı. Peki bu geliştirme faaliyeti ve sosyal hacimde bir dalgalanmaya neden olan durum nedir? Mevcut konuma kadar, belirtilen sonuçların arkasında yatan birden fazla duyuru yapıldı. Kritik faktörler arasında Haziran 2022 tarihinde Bitcoin (BTC) talebinin Avalanche ağında nasıl arttığının bir özeti yer alıyor.

Bununla birlikte raporlar Avalanche’ta, BTC’ye olan talebin piyasaya sürüldüğünden bu yana, ayı piyasası sırasında bile bir yıldan kısa bir süre içerisinde 21 BTC’den başlayıp 7.000 BTC’nin üzerine çıkarak olumlu bir büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor. Ek olarak Avalanche, WEB3 fırsatlarını takip etmek için Çin merkezli dünya devi Tencent ile iş birliği yaptı. Duyuruya göre Avalanche, Tencent geliştiricilerine alt ağlara erişim ve hızlı düğüm geliştirme olanağı sağlayacak.

AVAX Fiyat Performansı!

Avalanche ayrıca bu hafta HyperSDK adlı yeni geliştirici çerçevesini de devreye aldı. Yetkililer, geliştirme süreçlerindeki karmaşıklıkları azaltırken hızla özel virtual machine geliştirmesini kolaylaştıracağı bildiriliyor. AVAX, bu ilerlemelerin ışığında oldukça iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Ancak boğalar, dirençle karşılaştıktan sonra 21 dolar fiyat seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandılar. AVAX’ın yazı kaleme alındığındaki fiyat hareketi, daha düşük dalgalanma ile karakterize edildi. Buna rağmen, trendi %50 RSI seviyesinin üzerinde göreceli güç gösterdi. MFI, bu haftanın en yüksek seviyesinden biraz düşerek bazı çıkışları doğruladı.