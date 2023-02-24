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Popüler kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa Chainlink‘in (LINK) diğer altcoin’lere kıyasla daha az volatilite gösterdiğini ve önümüzdeki günlerde daha güvenli bir yatırıma dönüşebileceğini belirtirken, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) üzerinden altcoin yatırımcılarını uyardı.

Uzun Vadede Risk Alınabilecek En İyi Altcoin: Chainlink

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Chainlink’in yıla başlarken kaydettiği ralli sırasında diğer altcoin’ler kadar güçlü bir performans göstermediğini, ancak bunun aynı zamanda piyasalar düşmeye başlarsa LINK‘in daha iyi dayanacağı anlamına geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

LINK gibi altcoin’ler diğer birçok altcoin’den daha düşük performans gösterdi, ancak sallantılı piyasa koşullarında genellikle aynı altcoin‘lerden daha güvenli olurlar. Bu nedenle uzun vadede risk almak istiyorsanız (halihazırda pump’layan bazı altcoin’lere kıyasla) aslında oldukça iyi bir altcoin.

Bitcoin’de Kritik Seviyeyi İşaretledi

LINK’in ardından Bitcoin’e geçen Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın 21 bin dolar aralığına düşmesi halinde altcoin’lerin yüzde 50’ye varan oranlarda çökebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Şu anki 23 bin dolarlık düşük seviyenin kırılması halinde 21 bin dolara kadar bir düşüş görülebilir ve bu da bence mevcut seviyelerinden yüzde 30 ila yüzde 50 oranında altcoin’leri aşağı gönderecektir. O zaman güçlü olanlardan bazılarını satın almaktan ve aktif ticaret pozisyonlarımı yeniden dengelemekten mutluluk duyarım. İlerleyen günlerde bazı pozisyonlarımı kapatacağım.

Analist, Bitcoin’in 23 bin dolar aralığında kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, kalmaması durumunda altcoin’lerde kar almayı planladığını belirterek “Şu anki yükselişte riskten kaçmayı planlıyorum. BTC‘nin bu düşük seviyesinin tekrar test edilmesi halinde tutup tutmayacağını bilmiyorum ve eğer ihtiyaç duyulursa bu altcoin’lerden daha fazlasını memnuniyetle satın alacağım. Kâr almak asla kötü bir şey değildir ve şu anda gerçekten yalnızca yükseliş modunda mıyız bilmiyorum.” dedi.

Altcoin Sherpa, geçmişte Bitcoin’in yüzde 15’e varan oranlarda düşebileceğini söylemiş, “BTC’nin bu tür yükseliş trendlerinde hala yüzde 15 veya daha fazla düşebileceğini ve yine de ‘iyi’ olabileceğini hatırlatmak isterim. Eğer 21 bin dolara gerilersek bunun biteceğini bile sanmıyorum. Öte yandan böyle bir durumda altcoin’ler çöker.” demişti.

Analist, geçmiş veriler ışığında Bitcoin’in yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20 oranında ralli ve düşüşler yaşadığını söylemiş, “Unutulmaması gereken bir nokta, çok fazla volatilitenin mutlaka ‘bitti’ anlamına gelmediğidir. Fiyat hala yerel yüksek seviyelerden yüzde 15 ila yüzde 20 oranında düşebilir ve akümüle olabilir/yükselebilir. Geçmişte (özellikle 2019’da) bunun gerçekleştiği birçok vaka var.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in 21 bin dolara düşeceğini öngörüyor olsa da sonunda 30 bin dolar aralığına koşmasını bekliyor: