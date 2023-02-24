Sektör oldukça genç ancak burada zaman fazlasıyla hızlı akıyor. Peki yasal çerçeve konusunda bir ilerleme var mı?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Henüz 18 yaşına girmemiş kripto para piyasaları gelecekte devasa bir ekonomiye dönüşecek. Yatırımcılar kadar devletler de bunun farkında. Zirvesinde 3 trilyon dolarlık bir kümülatif değere ulaşan bu pazar her alanda olduğu gibi kötü niyetli aktörleri içinde barındırıyor. Fakat bu onun kötü olduğunu göstermiyor. 42 milyar dolarlık altcoin devi ABD özelinde konuyu ele aldı.

Kripto Paraları Kim Düzenleyecek?

Circle hali hazırda yaygın olarak kullanılan ve Binance USD’nin öldürücü bir darbe almasıyla 42 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan USDC isimli stablecoininin ihraççısıdır. 2014 yılında CoinTürk kurulmadan yaklaşık 1 yıl önce Circle, Jeremy Allaire ve Sean Neville tarafından Ekim 2013’te kuruldu. BUSD en güvenilir stablecoin olarak görülüyordu ancak ABD’li düzenleyiciler Paxos’un Binance ile ilişkisini sonlandırmasını istedi. Fakat Circle için durum farklı, onlar için ciddi bir düzenleyici baskı bulunmuyor.

Circle CEO’su kısa süre önce Bloomberg’e verdiği bir röportajda, SEC ve stablecoin ihraççısı Paxos da dahil olmak üzere kripto endüstrisinin güncel gündemini değerlendirdi. Allaire, SEC’in stablecoinlere odaklanmasını sorun olarak görüyor ve dolara sabitlenmiş “ödemelerde kullanılan stablecoinlerin” SEC yerine bir bankacılık düzenleyicisinin gözetimi altında olması gerektiğini savunuyor.

“SEC’in stablecoinler için düzenleyici olduğunu düşünmüyorum. ABD de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde, hükümetin özellikle stablecoinlerin bir ödeme sistemi ve bankacılık düzenleyici faaliyeti olduğunu söylemesinin bir nedeni var.”

Kripto Paralar ve Düzenleyici Baskı

Circle şimdilik rahat ancak geleceğe dair endişeler onu harekete geçmeye itiyor. ABD’li düzenleyiciler geçtiğimiz yıllarda FTX kurucusuna gösterdikleri pozitif yaklaşımın istismar edilmesi nedeniyle bütün bir endüstriyi suçluyor. Ancak FTX kurucusuna saygın aile bireyleri ve cömert siyasi bağışları nedeniyle göz yumuldu. O halde kripto para düzenlemelerinden önce ABD’nin kendi içinde bazı hesaplaşmalara gitmesi gerekiyor. İtibarlı bir ailenin milyarder çocuğu 1 milyon kripto yatırımcısını dolandırdı diye tüm bir endüstriyi kelepçeleyemezsiniz. Paxos, Circle, Coinbase ve diğer ABD merkezli kripto para kuruluşları SEC’in bu tavrına itiraz ediyor. Kazanılacak davalar regülasyonlar olgunlaştığı sırada kripto paralar lehine gelişmeler olacak.

Peki SEC her şeyi yanlış mı yapıyor? Hayır, Circle CEO’su, borsaların emanetçi olmasını çok daha zor hale getirecek olan kripto emanetçiliğine ilişkin yakın tarihli bir SEC önerisini genel olarak desteklediğini söyledi.

“Uygun kontrol yapılarını ve iflas korumalarını ve diğer şeyleri sağlayabilecek nitelikli saklama kuruluşlarına sahip olmanın çok önemli bir piyasa yapısı olduğunu ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz.”

23 Şubat’ta Allaire, ajansın Kongre’ye başvurması gerektiğini söyleyen SEC Komiseri Hester Peirce ile aynı fikirdeydi. Mevzuat eksikliği nedeniyle, bazıları SEC’in kripto düzenlemeleri ve yaptırımlarıyla ilgili işleri kendi eline aldığına inanıyor. Öte yandan SEC ile CFTC arasındaki yetki çatışması bitmiş değil. Önümüzdeki yıllarda kripto paralar özelinde birçok yasanın yürürlüğe girdiğini göreceğiz. Bu heyecan verici olacak.