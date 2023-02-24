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  •   Geliyor Gelmekte Olan! SEC Başkanından Bu Altcoin İçin Şok Eden “Menkul Kıymet” Açıklaması!

Geliyor Gelmekte Olan! SEC Başkanından Bu Altcoin İçin Şok Eden “Menkul Kıymet” Açıklaması!

SEC Başkanı Gary Gensler, New York Magazine'e verdiği röportajda piyasa değeri bakımından en büyük altcoin'in menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini düşündüğünü ima etti.
10:02
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, New York Magazine’e verdiği röportajda piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini düşündüğünü ima etti.

Gensler’in Ethereum’a Bakışı

Gensler, Bitcoin (BTC) dışındaki kripto paraların genellikle token’larını tanıtmak ve yatırımcıları çekmek için çeşitli net olmayan mekanizmalar kullanan bir grup girişimci tarafından yaratıldığına dikkat çekti. SEC Başkanı, yatırımcılar aracıların çabalarına dayanarak kar etmeyi umduklarından özünde bu token’ların birer menkul kıymet olduğunu savunurken, yasalar gereği olarak bu tür token’ların SEC‘in yetki alanına girdiğinin altını çizdi.

Gensler’in Ethereum hakkındaki önceki yorumları, Ethereum’un bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda yorum yapmak istemediğini gösteriyordu. 2021’de stablecoin‘lerin düzenleyici statüsüne ağırlık veren SEC Başkanı, ABD doları gibi geleneksel bir para birimi veya emtiaya bağlı olan stablecoin’lerin menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiği şeklinde dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Buna karşılık, kripto paralarla desteklenen stablecoin’lerin bir emtia olarak sınıflandırılabileceğini belirtmişti.

SEC’in patronu geçmişte SEC’e kayıt yaptırmaktan kaçınmak için başka bir şey gibi görünmeye çalışan kripto para projelerini hedef almış, menkul kıymet olan birçok kripto para projesinin öyle olmadığını savunsa da tam olarak öyle olduklarını öne sürmüştü. Hepsinden öte Gensler, 2018 yılında MIT’de ders verdiği sırada Ethereum’un kayıtsız menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceği yönünde de görüş bildirmişti.

Düzenleyici kurumun modern teknolojilere ayak uyduramadığı için karşılaştığı eleştirilere rağmen Gensler, halktan para toplama ve onlara temel açıklamalar sağlama temel fikrinin kripto paralar için bile olmaması gerektiğini savunuyor. SEC Başkanı’na göre menkul kıymet yasalarında güncelleme yapılacak olsa bile halkın temel korumaları almasının sağlanması gerekiyor.

CFTC Başkanı İse Ethereum’un Emtia Olduğunu Savunuyor

Gensler’in yorumları, Ethereum’u bir emtia olarak gören ABD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam’ın yorumunun tam karşısında yer alıyor.

Behnam, 2022’nin Ekim ayında katıldığı bir sempozyum da dahil olmak üzere birçok kez Ethereum hakkında Gensler’den farklı düşündüğünü belirmişti.

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