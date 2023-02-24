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Bitcoin fiyatı düşerken bazı altcoinler pozitif ayrışıyor ve piyasalarda düşerken yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bunlardan biri de AMP Coin’di. Peki son günlerde popüler olan bu altcoinin geleceği var mı? Fiyatı neden yükseliyor? Güncel veriler ne söylüyor? Kısa vadeli altcoin fırsatlarında ön plana çıkan AMP Coin hakkında merak edilen soruların cevapları burada.

AMP Coin

Piyasa değerine göre en büyük 136’ncı kripto para olan AMP Coin 0,00685 dolardan alıcı buluyor ve güne %8 artışla devam ediyor. İşlem hacmi son 24 saatte %70’in üzerinde arttı ve 169 milyon dolara ulaştı. Maksimum arzı 99,4 milyar ve bunun %42’si hali hazırda dolaşımda bulunuyor. Son 30 günde 0,00442 dolar ile 0,008669 dolar arasında hareket eden fiyat geniş bir aralıkta işlem gördü. Bugün ise zirveye daha yakın alıcı buluyor. 2021 boğa sezonunda 0,121 dolara kadar yükselen fiyatı bugün ATH seviyesinin %94 altında bulunuyor. Tarihi dip seviyesini ise 2020 ayı sezonunda 0,0007946 dolar ile görmüştü.

Dipten 7,5 kat artış yaşayan fiyat bugün yükselişine devam ediyor. Binance ve diğer birçok popüler kripto para borsasından alınabilen AMP Coin aslında Ethereum tabanlı bir token. Kendine özel ağ oluşturmayan kripto paralar token olarak sınıflandırılıyor.

AMP Coin Nedir?

2020 yılında başlatılan AMP Coin teminatlandırma çözümü sunar. Flexa şirketi tarafından başlatılan proje önemli bir ihtiyaca cevap olarak başlatılmıştır. Uzlaşma süreçlerini hızlandıran ve teminat yöneticisi tarafından emanet olarak tutulan AMP Coin işlemin tamamlanmasının ardından serbest bırakılır. Amp teminat olarak kullanıldığında, her varlık hızlı ve güvenli bir değişim aracı haline gelir. Kripto para transferlerinde, alıcı ne kadar çok onay beklerse, işlem o kadar kalıcı hale gelir. Ancak, hızın çok önemli olduğu ödemeler gibi gerçek hayattaki birçok durumda birkaç onay beklemek pratik olmayabilir. Hız ve güvenlik arasındaki bu doğal değiş tokuş, kripto paraların gerçek dünyada kullanımını zorlaştırır ve AMP bunu çözmeye odaklanıyor.

AMP Coin Alınır Mı?

Hali hazırda Bitcoin dipten oldukça yükseldi ve boğalar zayıflasa da kral kripto para birimi iyi bir seviyede tutunuyor. Fiyatın konsolide olduğu süreçte eğer BTCD düşmeye başlarsa AMP Coin gibi kripto paraların bu aşamada iyi kazanç getirdiğini görebiliriz. AMP Coin özelinde 0,0047 dolar seviyesinde başlayan ralli 0,0088 dolara kadar devam etti.

Şimdilik kazanımlarını iade ediyor ancak 0,006 dolar desteğinin korunduğu senaryoda fiyatın tekrar yukarı yönlü hareketler yaptığını görebiliriz. Direnç olarak 0,0086 dolar seviyesi kritik ve üzerinde kapanışlar gördüğümüz taktirde 0,014 dolara kadar rallinin devam etme potansiyeli bulunuyor.

Fakat bu süreçte bazı balinaların borsalara milyonlarca dolarlık AMP Coin transferleri dikkat çekiyor. Mevcut seviye alım için cazip görünmediği için haftalık kapanışın beklenmesi daha iyi olabilir.