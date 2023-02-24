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Yüzde 255 Yükselerek Rekor Üstüne Rekor Kıran Bu Altcoin Yerinde Durmuyor! Yeni Rekorlar Yolda!

2 ay gibi oldukça kısa süre içinde yüzde 255 oranında yükselerek rekor üstüne rekor kıran altcoin durmuyor.
10:28
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının toparlanmasının ortasında Optimism (OP), 1 Ocak’ta bulunduğu 0,909 dolardan 3,20 dolara varan parabolik bir yükselişle yaklaşık yüzde 255 oranında büyüme kaydetti. Altcoin 3,20 dolar seviyesinde bir tepe oluşturarak yatay hareket etmeye başladı. Devam eden yatay trend çizgisi bir flama formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Peki bu formasyon OP fiyatını nasıl etkileyecek, gelin daha yakından bakalım.

Optimisim Fiyat Analizi

Yatırımcıların favori altcoin’i haline gelen OP, günlük zaman dilimi grafiğinde bir flama formasyonun oluşumunu gösteriyor. Bu formasyon, kaydedilen güçlü rallinin ardından iki trend çizgisi arasında küçük bir akümülasyon ile karakterize edilir.

Teoride bu akümülasyon yükseliş momentumunun yenilenmesi öncesinde yatırımcılara küçük bir mola sunar. OP, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 14’ün üzerinde yükselişle 3,17 dolardan işlem görüyor ve genel trend çizgisini geçmiş durumda. Bu kırılma, biriken satın alım baskısının serbest kalması ve yükseliş trendinin yeniden başlamasının sinyali olarak kabul edilebilir.

Günlük mum, genel trend çizgisinin üzerinde kapanacak olursa bir sonraki devasa yükselişin fitili ateşlenebilir. İdeal yükseliş koşullarında bu kırılma, yukarıda belirtilen kırılma noktalarından çekilen direğin boyutunda bir ralliye yol açabilir. Dolayısıyla, bu formasyonun tamamlanmasıyla birlikte Optimisim fiyatı 5 dolara doğru hareket edebilir, yani yüzde 55’in üzerinde yükselebilir.

Öte yandan günlük mum söz konusu trend çizgisinin altında kapanış yapacak olursa devam eden akümülasyonun bir süre daha devam etmesi beklenebilir.

OP İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), son akümülasyon sırasında orta çizginin üzerinde kalmayı başararak piyasa duyarlılığının yükselmeye devam ettiğini gösterdi.

Trend Tabanlı Fibonacci Uzantısı göstergesi ise kırılma sonrası rallide kısa vadede hedef seviyelerin 3,25 dolar, 3,52 dolar ve 3,9 dolar olduğuna işaret ediyor.

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