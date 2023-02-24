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Herkesi Şok Etti! Dexe Coin Nedir? DeXe (DEXE) Yorumları!

Fiyat yükselişi yatırımcıyı aldatmamalı. DEXE Coin özelinde dikkat edilecek önemli detay ne?
11:10
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son günlerde bazı altcoinler pozitif ayrışarak Bitcoin’in düşüş yaşadığı sırada önemli kazanımlar elde etti. Bugünlerde pozitif ayrışan altcoinlerin benzer ortak özellikleri var. Çin merkezli veya Çinli şirketlerle anlaşmalar yapan altcoinlerde bunu fazlasıyla gördük. Peki Dexe Coin özelinde yükselişin sebebi neydi? DEXE ne işe yarar ve geleceği var mı?

DeXe (DEXE) Coin

Yazı hazırlandığı sırada Dexe Coin 3,32 dolardan alıcı buluyor ve güne %5,88’lik artışla devam ediyor. İşlem hacmi ise son 24 saatte %2000’in üzerinde artışla 41 milyon dolara ulaştı. Piyasa değerinin sadece 120 milyon dolar olduğunu düşünürsek DEXE Coin talebinin ne denli yüksek olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Dexe Coin Nedir?

En büyük 255’nci altcoin olan Dexe Coin piyasa değerine göre halen büyüme potansiyeli olan kripto paralar arasında yer alıyor. Maksimum arzı 98,9 milyon ve bunun şimdilik %32’si dolaşımda bulunuyor. Bu altcoin DeFi alanında faaliyet gösteriyor. Bir DAO’su var ve oy hakkı için token sahibi olmanız gerekiyor. Sosyal trade platformu olarak ön plana çıkan DEXE Network birçok hizmeti içinde bulunduran bir ekosistemdir.

  • Dexe Yatırım
  • Limit Takasları
  • Merkezi Olmayan Turnuva Hizmeti
  • Cüzdan Bilgileri
  • Anti-sniping Bot Hizmeti

Ön plana çıkan özellikleri arasındadır. 2019’dan bu yana geliştirilen projenin en ilgi çekici yönü belirli cüzdan işlemlerini kopyalayabilmenizdir. Bunu merkezi kripto borsalarındaki copy trade çözümlerine benzetebiliriz.

DeXe (DEXE) Yorumları

Nispeten düşük piyasa değeri onu pump/dump organizasyonları için cazip hale getiriyor. Bundan dolayı geçmiş fiyat hareketlerinde de çok sık yukarı ve aşağı yönlü iğneler attığını görüyoruz. Bu sebepten yatırımcıların spekülatif fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerekiyor. Kodu Certik ve Hacken tarafından denetlendiği için protokol ortalama güvenlik seviyesinin üstünde görünüyor.

DAO yapısı sunduğu cüzdan kopyalama özelliği ve daha fazlası onun Web3 dünyasında finans için iyi bir çözüm olabileceğini gösteriyor. Fakat en önemli özelliği bazı partnerlerinin Çin merkezli yatırım şirketleri olması. BN Capital ve birkaç Çinli ortağı var son zamanlardaki fiyat hareketinin temelinde de Çin’e yakın olması yatıyor.

Binance ve daha birçok borsadan DEXE Coin alım/satımı yapabilirsiniz. Yukarı yönlü iğneler iyi kazanç fırsatları verebilir 3,2 dolar seviyesinden yapılacak stoplu alımlar için 3,8 dolar üzerine satış kurguları oluşturabilirsiniz. Kısa vadede 3 dolarlık psikolojik destek ve 2,8 dolar desteği önemli, fiyat 2 doların altına geçtiğimiz yıl anlık düşüş yaşasa da hızlı bir şekilde toparlandı. İlerleyen saat/günlerde başlayacak olası rallide 4,4 dolar üzerine son derece dikkat edilmeli bu bölgeye günlükte attığı sayısız iğne bulunuyor.

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