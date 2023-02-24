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  •   8 Altcoin 19 Dev Alım! Kripto Para Balina Hareketleri! Az Bilinen Altcoinlere Balina Girişleri!

8 Altcoin 19 Dev Alım! Kripto Para Balina Hareketleri! Az Bilinen Altcoinlere Balina Girişleri!

Eski ve kıdemli kripto para yatırımcıları bugünün balinaları olarak karşımıza çıkıyor.
11:39
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para balinaları üst düzey yatırımcı grubunu temsil eder ve hareketleri diğer yatırımcılar tarafından yakından izlenir. Peki bugünlerde piyasa kararsızken balinalar buna nasıl tepki veriyor? Hangi altcoinleri alıyorlar? Az bilinen altcoinlere balina talebi var mı? Gözden kaçırılmaması gereken devasa alımlar ve daha fazlası.

Kripto Para Balina Hareketleri

Devasa servete sahip zenginlerin veya daha alt gruptaki milyonerlerin banka hesap hareketlerini izleyebilseydik birçok yatırım fırsatını önceden keşfedebilirdik. Geleneksel piyasalarda bu mümkün değil ancak kripto paralarda durum farklı. Blockchain üzerinden her şey izlenebiliyor ve devasa yatırımcıların yaptıkları alımlar bize bazı fikirler verebilir.

Hemen son birkaç günde dikkat çeken balina hareketlerine göz atalım.

  • KEY Coin en büyük 100 Ethereum balinası arasında en fazla alınan 10 kripto paradan biri oldu.
  • BlueWhale0298 takma isimli Ethereum balinası 2,09 Milyon dolarlık COMP aldı. (11:00)
  • BlueWhale0088 isimli balina 1,63 Milyon dolarlık COMP aldı. (19:55 23 Şubat)
  • HFT Coin dün en büyük 100 Ethereum balinasının en fazla aldığı 10 altcoinden biri oldu.
  • BlueWhale0298 1.512 WETH aldı. (19:10 23 Şubat) Aynı gün 606+800+2500+863+1.085+1.189 WETH daha aldı.
  • BlueWhale1148 yaklaşık 1,5 Milyon dolarlık GNO Coin aldı.
  • BlueWhale0088 takma isimli balina 1 milyon dolarlık LPT Coin aldı. Bugün de COMP almıştı.
  • BlueWhale0502 10.000 WETH (18,4 Milyon dolar) aldı. (23 Şubat)
  • Saitama isimli balina 23,3 Milyon dolarlık MATIC Coin aldı. (22 Şubat)
  • BlueWhale0072 2,37 Milyon dolarlık SYN Coin aldı.
  • Hawkeye 22 Şubat’ta 17,5 Milyon dolarlık BIT Token aldı.
  • BlueWhale0298 sürekli WETH alımlarına devam ediyor. 22 Şubat tarihinde 1.444 WETH daha aldı.
  • BlueWhale0088 22 Şubat tarihinde de bugün olduğu gibi yüklü COMP alımı yaptı. Toplam alımı son 2 günde 3 milyon doları aştı.

En büyük 5.000 Ethereum balinasının birikimleri ise şunlar;

  • SHIB (665 Milyon)
  • MATIC (204 Milyon)
  • BIT (158 Milyon)
  • LINK (156 Milyon)
  • BEST (146 Milyon)
  • CHSB (137 Milyon)
  • UNI (102 Milyon)
  • MANA (75 Milyon)

Kripto Para Balinaları

En büyük yatırımcı grubu olan balinalar bugünlerde altcoin alımlarına devam ediyor. Bu da bir grup iş bilen yatırımcının piyasada daha fazla yükseliş beklediği anlamına geliyor. Eğer bugün PCE verisi beklenti altı gelirse enflasyonda düşüşün devam ettiğini göreceğiz ve kripto paralar bunu olumlu fiyatlayacaktır. Diğer taraftan Çin merkezli altcoinlere de son zamanlarda yoğun girişler olduğu gözlemleniyor. Yapay zeka coşkusunun ardından Çin merkezli altcoinlerde de devam eden yükselişle görebiliriz.

Yapay zeka coşkusu yaklaşık 3 aydır sürüyordu.

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