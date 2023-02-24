Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırım getirisi (ROI) için sahip olunması gereken varlıklar olarak sıralarken, özellikle bir altcoin'e dikkat çekti.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırım getirisi (ROI) için sahip olunması gereken varlıklar olarak sıralarken, özellikle bir altcoin‘e dikkat çekti.

Bitcoin ve Ethereum’u Yorumladı

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasa değerine göre en büyük iki kripto paranın büyük yatırım getirisi için bir portföyde bulunması gereken varlıklar olduğunu söyledi. Analist, “Önümüzdeki yıllarda portföyünüzden önemli bir yatırım getirisi elde etmek istiyorsanız, kesinlikle Bitcoin ve Ethereum portföyünüzde bulunması gereken varlıklar olduğunu iddia ediyorum.” sözleriyle düşüncesini paylaştı.

Bu açıklamasının ardından BTC‘yi inceleyen Van de Poppe, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın 30 bin dolara doğru yol aldığını belirterek şunları söyledi:

Bölgenin alt kısmına ve 23 bin 300 dolar civarındaki önceki dirence doğru düştük. Bitcoin için bu bölgeden önemli bir sıçrama gelmesini, muhtemelen biraz daha akümüle olmasını ve oradan 30 bin dolara doğru devam etmesini bekliyorum.

Yazım sırasında bin 652 dolardan işlem gören ETH‘i de yorumlayan Van de Poppe, en büyük altcoin’in mevcut fiyat bölgesinin açığa alım yapmak için güçlü bir bölgede bulunduğunu belirterek “Gerçekten de bin 600 dolar Ethereum’da açıpa alım yapmak için harika bir seviye. Büyük olasılıkla trend buradan devam edecek.” dedi.

Analistin Radarında Chainlink Var

Van de Poppe ayrıca popüler ETH tabanlı Blockchain’i oracle’ı Chainlink‘e (LINK) dikkat çekti. Analist, LINK’in yaptığı yükselişlerin birer harika işaretler olduğunun altını çizerek “Chainlink‘in güçlü sıçraması aslında harika bir işaret” değerlendirmesinde bulundu.

Analist ayrıca LINK’in mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 27’lik bir yükselişle 10 dolara ulaşabileceğini öne sürerek “Chainlink’deki yükselişin devam etmesini ve bu yükselişteki hedef seviyenin 10 dolar olduğunu düşünüyorum. Böylece 10 aylık akümülasyon döneminden çıkmış olacak.” dedi. Analistin işaret ettiği gibi LINK‘in böyle bir fiyat hareketi yaparak 10 aylık akümülasyon döneminden çıkması ciddi yükselişlerin habercisi olabilir.