Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Ethereum’u Yorumlayan Piyasa Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Bitcoin ve Ethereum’u Yorumlayan Piyasa Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırım getirisi (ROI) için sahip olunması gereken varlıklar olarak sıralarken, özellikle bir altcoin'e dikkat çekti.
11:41
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırım getirisi (ROI) için sahip olunması gereken varlıklar olarak sıralarken, özellikle bir altcoin‘e dikkat çekti.

Bitcoin ve Ethereum’u Yorumladı

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasa değerine göre en büyük iki kripto paranın büyük yatırım getirisi için bir portföyde bulunması gereken varlıklar olduğunu söyledi. Analist, “Önümüzdeki yıllarda portföyünüzden önemli bir yatırım getirisi elde etmek istiyorsanız, kesinlikle Bitcoin ve Ethereum portföyünüzde bulunması gereken varlıklar olduğunu iddia ediyorum.” sözleriyle düşüncesini paylaştı.

Bu açıklamasının ardından BTC‘yi inceleyen Van de Poppe, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın 30 bin dolara doğru yol aldığını belirterek şunları söyledi:

Bölgenin alt kısmına ve 23 bin 300 dolar civarındaki önceki dirence doğru düştük. Bitcoin için bu bölgeden önemli bir sıçrama gelmesini, muhtemelen biraz daha akümüle olmasını ve oradan 30 bin dolara doğru devam etmesini bekliyorum.

Yazım sırasında bin 652 dolardan işlem gören ETH‘i de yorumlayan Van de Poppe, en büyük altcoin’in mevcut fiyat bölgesinin açığa alım yapmak için güçlü bir bölgede bulunduğunu belirterek “Gerçekten de bin 600 dolar Ethereum’da açıpa alım yapmak için harika bir seviye. Büyük olasılıkla trend buradan devam edecek.” dedi.

Analistin Radarında Chainlink Var

Van de Poppe ayrıca popüler ETH tabanlı Blockchain’i oracle’ı Chainlink‘e (LINK) dikkat çekti. Analist, LINK’in yaptığı yükselişlerin birer harika işaretler olduğunun altını çizerek “Chainlink‘in güçlü sıçraması aslında harika bir işaret” değerlendirmesinde bulundu.

Analist ayrıca LINK’in mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 27’lik bir yükselişle 10 dolara ulaşabileceğini öne sürerek “Chainlink’deki yükselişin devam etmesini ve bu yükselişteki hedef seviyenin 10 dolar olduğunu düşünüyorum. Böylece 10 aylık akümülasyon döneminden çıkmış olacak.” dedi. Analistin işaret ettiği gibi LINK‘in böyle bir fiyat hareketi yaparak 10 aylık akümülasyon döneminden çıkması ciddi yükselişlerin habercisi olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
24 Saatte 790 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Transferi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!
24 Saatte 790 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Transferi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Ünlü CEO Konuştu! Bitcoin ve Kripto İçin 2023, 2024 Beklentileri! Büyük Dönüşüm Başladı!
Ünlü CEO Konuştu! Bitcoin ve Kripto İçin 2023, 2024 Beklentileri! Büyük Dönüşüm Başladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023