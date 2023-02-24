Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Zaman Doldu! Bitcoin’de Bugün Dananın Kuyruğu Kopuyor! Fiyat Nasıl Etkilenecek?

Zaman Doldu! Bitcoin’de Bugün Dananın Kuyruğu Kopuyor! Fiyat Nasıl Etkilenecek?

BTC için kritik gün geldi. Kripto para fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek olan bu olay tüm dengeleri değiştirip piyasaya yön verebilir.
12:00
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

BTC için bir sonraki kısa vadeli fiyat hareketini etkileyebilecek büyük hacimli Bitcoin opsiyonlarının süresi dolmak üzere. Yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin süresi bugün dolacak. Açık faiz 300.000’i aştığı için bu durum fiyat hareketlerini etkileyebilir. Açık Faiz (OI), henüz sonuçlanmamış türev sözleşmelerin toplam sayısı olarak tanımlanıyor.

Bitcoin opsiyonları, yatırımcıların BTC fiyatı üzerinde spekülasyon yapmasına olanak tanıyan sözleşmeler olarak da tanımlanıyor. Yatırımcıların belirli bir vade tarihine kadar, kripto paranın fiyatı olan belirli bir seviyeden Bitcoin almasına veya satmasına olanak tanıyor.

Bitcoin Opsiyonları Put/Call Oranı

Sektör analisti Colin Wu put/call oranının 0,66 olduğunu bildirdi. Ancak, Deribit şu anda 24 saatlik oranı 0,81 olarak gösteriyor, bu da uzun ve kısa pozisyonların daha yakın hizalandığı anlamına geliyor.

Genel olarak, 0,7 veya daha yüksek bir oran, trader’ların uzun pozisyonlara nazaran daha fazla kısa pozisyon aldığı anlamına gelir. Bu da piyasada düşüş eğiliminin artmakta olduğunu gösterir. Satım/çağrı oranı, işlem gören satım opsiyonlarının sayısının işlem gören çağrı opsiyonlarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Satım opsiyonu, yatırımcıya belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan varlığı satma veya açığa satma hakkı veren ancak yükümlülüğü olmayan bir sözleşmedir. Alım opsiyonu da aynıdır ancak alıcıya varlığı satın alma veya uzun pozisyonda tutma hakkı verir. Ayrıca, alım/satım oranının 1 olması, alım opsiyonu alıcılarının sayısının satım opsiyonu alıcılarının sayısıyla aynı olduğunu gösterir.

Deribit’e göre, son büyük sözleşme vadesi yaklaşık 135.000 sözleşmenin tasfiye edildiği Aralık ayı sonunda gerçekleşti. O dönemde BTC fiyatları yalnızca %1 oranında düşmüştü. Ancak, zaten piyasa döngüsünün dibindeydiler.

Varlık bu dipten bu yana %45 değer kazandığı için düşüş bu sefer daha önemli olabilir.

BTC Fiyat Görünümü

Mevcut BTC fiyatları 23.900 dolar seviyesindeyken, ayılar fiyatları bu seviyenin altına çekmek için mücadele ediyormuş gibi görünüyor. Ancak BTC son 24 saat içinde %2,4 değer kaybederek düşüşe geçti. Bu nedenle, opsiyonların sona ermesinden önce bugün daha fazla aşağı yönlü ivme olabilir. Ayrıca, boğalar geçtiğimiz hafta 25.000 doların dört kez reddedilmesini de beklemiyordu.

BTC geçtiğimiz hafta tüm kazançlarını eritti ve mevcut seviyelerin altında 23.500 dolar civarına kadar çok az destek bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
24 Saatte 790 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Transferi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!
24 Saatte 790 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Transferi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Ünlü CEO Konuştu! Bitcoin ve Kripto İçin 2023, 2024 Beklentileri! Büyük Dönüşüm Başladı!
Ünlü CEO Konuştu! Bitcoin ve Kripto İçin 2023, 2024 Beklentileri! Büyük Dönüşüm Başladı!
Bitcoin ve Ethereum’u Yorumlayan Piyasa Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Bitcoin ve Ethereum’u Yorumlayan Piyasa Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023