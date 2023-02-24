BTC için kritik gün geldi. Kripto para fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek olan bu olay tüm dengeleri değiştirip piyasaya yön verebilir.

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BTC için bir sonraki kısa vadeli fiyat hareketini etkileyebilecek büyük hacimli Bitcoin opsiyonlarının süresi dolmak üzere. Yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin süresi bugün dolacak. Açık faiz 300.000’i aştığı için bu durum fiyat hareketlerini etkileyebilir. Açık Faiz (OI), henüz sonuçlanmamış türev sözleşmelerin toplam sayısı olarak tanımlanıyor.

Bitcoin opsiyonları, yatırımcıların BTC fiyatı üzerinde spekülasyon yapmasına olanak tanıyan sözleşmeler olarak da tanımlanıyor. Yatırımcıların belirli bir vade tarihine kadar, kripto paranın fiyatı olan belirli bir seviyeden Bitcoin almasına veya satmasına olanak tanıyor.

Bitcoin Opsiyonları Put/Call Oranı

Sektör analisti Colin Wu put/call oranının 0,66 olduğunu bildirdi. Ancak, Deribit şu anda 24 saatlik oranı 0,81 olarak gösteriyor, bu da uzun ve kısa pozisyonların daha yakın hizalandığı anlamına geliyor.

Genel olarak, 0,7 veya daha yüksek bir oran, trader’ların uzun pozisyonlara nazaran daha fazla kısa pozisyon aldığı anlamına gelir. Bu da piyasada düşüş eğiliminin artmakta olduğunu gösterir. Satım/çağrı oranı, işlem gören satım opsiyonlarının sayısının işlem gören çağrı opsiyonlarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Satım opsiyonu, yatırımcıya belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan varlığı satma veya açığa satma hakkı veren ancak yükümlülüğü olmayan bir sözleşmedir. Alım opsiyonu da aynıdır ancak alıcıya varlığı satın alma veya uzun pozisyonda tutma hakkı verir. Ayrıca, alım/satım oranının 1 olması, alım opsiyonu alıcılarının sayısının satım opsiyonu alıcılarının sayısıyla aynı olduğunu gösterir.

Deribit’e göre, son büyük sözleşme vadesi yaklaşık 135.000 sözleşmenin tasfiye edildiği Aralık ayı sonunda gerçekleşti. O dönemde BTC fiyatları yalnızca %1 oranında düşmüştü. Ancak, zaten piyasa döngüsünün dibindeydiler.

Varlık bu dipten bu yana %45 değer kazandığı için düşüş bu sefer daha önemli olabilir.

BTC Fiyat Görünümü

Mevcut BTC fiyatları 23.900 dolar seviyesindeyken, ayılar fiyatları bu seviyenin altına çekmek için mücadele ediyormuş gibi görünüyor. Ancak BTC son 24 saat içinde %2,4 değer kaybederek düşüşe geçti. Bu nedenle, opsiyonların sona ermesinden önce bugün daha fazla aşağı yönlü ivme olabilir. Ayrıca, boğalar geçtiğimiz hafta 25.000 doların dört kez reddedilmesini de beklemiyordu.

BTC geçtiğimiz hafta tüm kazançlarını eritti ve mevcut seviyelerin altında 23.500 dolar civarına kadar çok az destek bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.